Entre líneas Los 'populares' critican a la izquierda de utilizar el feminismo como bandera electoral a la vez que usan el 25N para cargar contra el PSOE.

El Partido Popular (PP) ha utilizado el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer para criticar al PSOE, centrándose en José Luis Ábalos y acusando a las mujeres que votan a los socialistas de traición. Alma Ezcurra, desde el Parador de Teruel, ha denunciado casos de prostitución vinculados a ministros del Gobierno, y ha criticado al PSOE por su supuesto uso de mujeres como mercancía. Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho declaraciones similares, mencionando a la expareja de Ábalos. Frente Amplio y Ada Colau han acusado al PP de instrumentalizar el feminismo con fines electorales.

El PP ha aprovechado el 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer dedicado a hablar de las víctimas de violencia machista, para atacar al PSOE, especialmente por José Luis Ábalos, con 'performances' e insultos a las mujeres que votan a los socialistas.

"Me cuesta mucho encontrar las palabras para representar el dolor... Este lugar representa mejor que ningún otro los tres pecados capitales del socialismo sanchista, a saber, la traición a las mujeres que juraron proteger", ha afirmado Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, desde el Parador de Teruel.

"En este Parador ha habido casos de prostitución de ministros del Gobierno de España", ha denunciado Ezcurra. El escenario no podía ser más explícito. Ni las alusiones al exministro Ábalos, más directas, como si no hubiese días para hacerlo.

"Se atreven a abanderar la bandera del progresismo los mismos que sentaron y se sentaron en un Consejo de Ministros con personajes, si me permiten, sinvergüenzas, que fueron capaces de organizar orgías", ha reprochado la eurodiputada.

"Un piso a una puta"

Otra dirigente 'popular' en aprovechar la jornada para cargar contra los socialistas ha sido Cayetana Álvarez de Toledo, que ha asegurado que el PSOE "ha utilizado las mujeres como mercancía para sus ministros".

No se ha andado con rodeos y se ha referido así a la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez: "El Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España".

Una curiosa manera de reivindicar la dignidad de las mujeres en el día dedicado precisamente a eso. Álvarez de Toledo ha recordado frases como "la Carlota se enrolla que te cagas" o "necesito pulseras para la puta".

Ezcurra ha defendido que "la lucha contra la violencia de género no se demuestra un día al año y poniendo un lacito". Sin embargo, Frente Amplio les ha acusado de hacer precisamente aquello que denuncian, que es utilizar el feminismo como bandera electoral. En este sentido, Ada Colau ha calificado de "vergüenza que el PP se atreva a instrumentalizar a las mujeres".

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