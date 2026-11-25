El analista y profesor de Ciencias Políticas recuerda que el líder de Junts volverá a Cataluña en el marco de unos resultados electorales que podrían no ser buenos para su formación.

Carles Puigdemont ha anunciado su regreso a España el 12 de diciembre, poco después de las elecciones del 29 de noviembre, generando gran expectación. Expertos anticipan un resultado electoral desfavorable para Junts, y el analista Ignasi Guardans sugiere que su retorno permitirá a sus seguidores hablar libremente sobre él. Guardans señala que Puigdemont, al regresar, se convertirá en "un señor normal", permitiendo que el partido discuta su liderazgo con mayor normalidad. Además, Guardans advierte que Junts enfrenta una amenaza de la extrema derecha representada por Aliança Catalana, complicando aún más el panorama político catalán.

Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que volverá a España el próximo 12 de diciembre, menos de dos semanas después de las elecciones de este 29 de noviembre. Su regreso ha generado una importante expectación, sobre todo teniendo en cuenta que llegará en el marco de un resultado electoral que algunos expertos vaticinan negativo para Junts.

El analista Ignasi Guardans considera que entre los suyos "hay gente que quiere pasar página y que solo puede pasar página cuando él esté de vuelta", ya que "podrán empezar a decir cosas de él, que mientras es una figura exiliada y en un Olimpo, pues era imposible".

"En el momento en que vuelva será un señor normal. Habrá dos o tres semanas de excitación y, a partir de ahí, el partido, sobre todo después del resultado de estas elecciones, podrá hablar con normalidad de él: si se le vota, si no; si te gusta o si no", ha comentado en Más Vale Tarde.

Guardans, que también es profesor de Ciencias Políticas, ha apuntado que "no está claro que él quiera liderar el partido de verdad". "Puede que quiera utilizar sus prerrogativas de expresidente, tener la tranquilidad que eso da, que es un sueldo, un despacho, un coche, un secretariado. Pero, en todo caso, no a estar en la política inmediata, porque es mucho más dura que estar en Waterloo", ha declarado.

Situación de Junts

Al respecto de los comicios del 29N y el futuro de su partido, Guardans ha advertido que Junts tiene sobre la mesa "una amenaza muy clara: una OPA por la extrema derecha" que representa Aliança Catalana (que no se presenta a las generales).

"El ámbito político catalán está muy complicado y eso es lo que se va a encontrar. Por lo tanto, lo probable es que, después de un momento de heroicidad, de gloria, de una épica que solo se podrá comparar con Tarradellas, terminará un show que ha durado mucho tiempo", ha opinado el experto.

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