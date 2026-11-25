Los detalles El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha ofrecido 3.000 dólares y un billete de avión gratuito al estudiante catalán de 22 años detenido en el país, a cambio de que abandone voluntariamente el territorio estadounidense.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha ofrecido 3.000 dólares y un billete de avión gratuito a un estudiante catalán de 22 años detenido en el país, a cambio de que abandone voluntariamente el territorio. Sin embargo, aceptar implicaría renunciar a defenderse de posibles malos tratos sufridos durante su arresto. Regina Pitarch, abogada del joven, afirma que él ya había decidido salir voluntariamente, sin importar la oferta económica. Además, destaca que firmar la deportación no impide denunciar los malos tratos, como el confinamiento prolongado sin acceso al exterior. Según Pitarch, los detenidos en centros de migrantes son tratados como criminales, con estrictas rutinas y condiciones inadecuadas.

Este miércoles ha salido a la luz que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha ofrecido 3.000 dólares y un billete de avión gratuito al estudiante catalán de 22 años detenido en el país a cambio de que abandone voluntariamente el territorio estadounidense. Eso sí, si lo acepta, renunciaría a defenderse sobre los malos tratos y las irregularidades que haya sufrido durante su arresto.

Regina Pitarch, abogada del estudiante, asegura que el joven "ya había aceptado" salir voluntariamente "independientemente de los 3.000 dólares". "Desde un primer momento colaboró con la Policía y firmó la deportación voluntaria, por lo tanto, que saquen ahora esto de los 3.000 dólares me parece fuera de lugar", defiende en Más Vale Tarde.

Además, la letrada segura que "el hecho de que firme la deportación voluntaria no quiere decir que si ha sufrido malos tratos durante la estancia en los centros penitenciarios, eso no sea denunciable".

Unos malos tratos que expone detallando que el joven catalán "lleva 12 días y ayer fue el primer día que le dejaron salir al patio y ver la luz del sol". "Eso también es una forma de maltrato, a gente se vuelve loca cuando no la dejan salir", asegura Regina Pitarch.

Asimismo, la abogada concluye afirmando que los detenidos en los centros de migrantes "son tratados como si fueran criminales dentro de centros penitenciarios, con una rutinas horarias, con las luces que las apagan o las encienden también todo el tiempo y con el tipo de comida que les dan".

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