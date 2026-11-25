José Bono desmiente las acusaciones del PP sobre sus ingresos y carga con dureza contra lo que él llama "pseudoperiodistas" y "banda de sinvergüenzas" que cobrarían dinero público del PP para "intentar darnos miedo".

José Bono analiza en Más Vale Tarde la polémica entre él y Felipe González, pero también los ataques hacia él desde el PP, que le acusa de "enriquecimiento ilícito".

El exministro les responde contundente: "Yo ya tengo experiencia y además ya no me asustan", afirma Bono, que recuerda que en 2010 el PP presentó varias demandas contra él cuando era presidente del Congreso de los Diputados. "Entre querellas y denuncias fueron 13, que la sala segunda del Tribunal Supremo archivó sin ni siquiera llamarme y por unanimidad", afirma.

"Parece que tiene su punto que con 76 años y sin tener ningún cargo público les siga provocando este tipo de manifestaciones cargadas de odio y falsedad", comenta Bono, que también contesta a quienes, desde el PP, le acusan de atacar a los periodistas.

El exministro socialista defiende que el periodismo "es un gremio de gente magnífica sin el que la libertad no existiría", pero a su vez habla de un grupo de "sobrecogedores, no porque sobrecojan, sino porque cogen sobres" que "son una banda de sinvergüenzas a los que, por ejemplo el PP, les paga dinero de nuestros impuestos para que ellos puedan utilizarlos, por ejemplo, para pagar a Koldo".

Bono asegura que él mismo ha recibido "propuestas en esa dirección" por parte de uno de estos pseudoperiodistas que "se dedican a la difamación para cobrar" y que "cobran por publicar como noticia lo que es mera promoción y publicidad". De este modo, habla de una "desvergüenza de quienes están ganando dinero de los fondos públicos para intentar darnos miedo".

"Que venga quien quiera, mis fondos, mi dinero, es el que me he ganado", afirma rotundo Bono, que desmiente tener cuentas en República Dominicana y propone un trato a la "banda de sinvergüenzas" que le acusa de ello: "Si demuestran algún beneficio, les regalaré todo lo que puedan decir que es mío y ganado ilícitamente. Pero si no lo pueden demostrar, que lo que hayan cobrado por hablar así, que lo devuelvan al Tesoro Público".

Respecto a la Justicia, Bono defiende que "no puede consentirse que una judicatura como la que tenemos, digna y respetable, de vez en cuando sea noticia reiterada por parte de jueces que no merecerían el cargo que ocupan", como sería el caso del juez Peinado.

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