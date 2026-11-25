La diputada se ha trasladado hasta la antigua casa de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, para pedir el voto de las mujeres para el PP, afirmando que el 29N "hay que votar en defensa de nuestra dignidad".

Cayetana Álvarez de Toledo visitó la antigua casa de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Criticó al PSOE por, según ella, "utilizar a las mujeres como mercancía para sus ministros" y pidió el voto para el Partido Popular. En un vídeo compartido en redes, Álvarez de Toledo afirmó que "toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España". La diputada insistió en que las mujeres "no podemos votar al PSOE" y abogó por votar al PP en defensa de la dignidad femenina.

Cayetana Álvarez de Toledo ha ido este miércoles, por el 25N, a la que fuera casa de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, para denunciar que el PSOE haya "utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros" y pedir el voto para el Partido Popular.

"Estamos en la zona cero de la degradación socialista. Lo dije en el Congreso y lo repito aquí, en el lugar del crimen", ha afirmado en un vídeo compartido en redes sociales.

Según la diputada 'popular' "toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España", ha dicho, en referencia al piso de Plaza de España (Madrid) que Ábalos habría pagado a Jéssica.

Álvarez de Toledo se ha pronunciado así en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, asegurando que "ninguna mujer con sentido de su propia dignidad puede votar al PSOE".

"No solo porque Sánchez es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, sino porque el PSOE ha utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros", ha aseverado.

La candidata para este 29N, ha criticado que los socialistas "han prostituido lo público, como han prostituido a las mujeres" y ha insistido en que las mujeres "no podemos votar al PSOE". "Hay que votar, en defensa de nuestra dignidad, al PP", ha sentenciado.

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