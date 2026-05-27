Sánchez, sobre el caso Leire: "No le resto importancia. Si hay comportamientos irregulares, el PSOE actuará con contundencia"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno asegura que "desconocía" que la UCO se iba a personar en la sede del PSOE. "Es importante el matiz porque antes ocurría todo lo contrario", destaca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado desde El Vaticano, tras reunirse con el papa León XIV, que desconocía la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede del PSOE. Sánchez subrayó que antes había partidos que obstruían investigaciones judiciales, destacando la colaboración actual con la justicia en el caso Leire. Afirmó que el PSOE actuará con contundencia ante comportamientos irregulares y resaltó que el Gobierno sigue centrado en su agenda de transformación, logrando avances en crecimiento económico y reducción de desigualdades, sin que las investigaciones afecten su labor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en la comparecencia que ha realizado desde El Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, que él "desconocía" que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se iba a personar en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.

"Este es un matiz importante porque antes ocurría lo contrario", ha destacado, añadiendo que antes "había una organización política que utilizaba las fuerzas del Estado para obstruir investigaciones judiciales".

El líder del Ejecutivo ha recalcado que lo que han realizado es un requerimiento y no un registro para pedir documentación relacionada con el caso Leire.

"No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación. Total colaboración con la justicia", ha destacado, recordando que en lo que respecta a este caso el partido tomó "las decisiones sobre ella inmediatamente" tras salir a la luz.

De esta forma, ha indicado que los tiempos de la justicia no son los de la política, dejando claro que existe en el PSOE el compromiso de, si hay comportamientos irregulares nuevos, "actuar con la misma contundencia" que han hecho en el pasado.

Un momento que ha aprovechado para señalar que, mientras esto sucede, el Gobierno está inmerso en una agenda de "transformación" que está dando resultados en todos los ámbitos, como el "crecimiento económico, la creacción de empleo o la reducción de desigualdades".

"Ninguna de las investigaciones que hay en marcha impugna lo que está haciendo el Ejecutivo en favor de los avances sociales", ha defendido, añadiendo que esto es lo que seguirán haciendo de aquí hasta el final de la legislatura, "sin restar importancia a la gravedad" de lo que está ocurriendo.

Por tanto, ha vuelto a reiterar que responderán con la contundencia que siempre lo han hecho "en caso de que salgan nuevas informaciones".

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