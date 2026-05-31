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El ébola continúa descontrolado en el Congo: más de 240 muertes y 1.000 casos sospechosos

Los detalles Tedros Adhanom, director general de la OMS, se ha desplazado al país para pedir más ayuda internacional y controlar la emergencia.

Un médico carga un ataúd en un coche en República Democrática del Congo
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La República Democrática del Congo improvisa hospitales, construidos a toda prisa con maderas, para tratar a los enfermos de ébola. El brote ha causado ya 246 muertes y hay 1077 casos sospechosos en una emergencia que tiene la total atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Algunas familias escondían a sus enfermos en sus hogares. A menudo, los pacientes que llegan aquí están en estado crítico", afirma el médico Isaac Mugeni.

Para Médicos sin Fronteras la situación es alarmante. El país está desbordado por la falta de recursos para afrontar la epidemia y a su epicentro ya ha llegado Tedros Adhanom, secretario general de la OMS para pedir más ayuda internacional: "Más apoyo logístico, más apoyo financiero, pero sin dejar de centrarnos en la emergencia. Debemos aprovechar la oportunidad para fortalecer el sistema de salud".

Mujeres y niños son los más vulnerables. Ellas cuidan a los enfermos en hospitales. "Es la mujer quien lo baña, lo alimenta, lava la ropa sucia y todo los demás", señala Furaha Elisabeth, directora de la Clínica Karibuni Wa Maman Y si se contagian, sus hijos serán los siguientes. Una de las últimas víctimas ha sido un bebé cuya madre se había infectado.

Y, en los colegios, los niños se hacinan en las aulas. "Nos da miedo contagiarnos, pero no podemos hacer nada porque el Estado nos obliga a seguir enseñando", comenta el maestro Mugogewba Madode.

La letalidad de esta variante, Bundibugyo, se acerca al 50% y no existe vacuna aprobada contra ella. En 15 días, el número de posibles afectados se ha multiplicado por cuatro y algunos expertos vinculan la enfermedad con el consumo de carne de animales silvestres.

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