Duro discurso de Pablo Casado, que ha acusado al líder del PSOE de haber "traicionado a todos", desde "la derecha a la izquierda". "Para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Usted quería elecciones desde el primer momento, ha tratado las instituciones de forma soez, en La Moncloa ayer dio su primer mitin. Usted ofrece la nada con sifón, fatuidad".

Casado: "Para este viaje no hacía falta alforjas (...) Se le ha visto el plumero".

El presidente del PP, que ha preguntado al presidente en funciones en la sesión de control al Gobierno si piensa que los españoles se merecen este espectáculo, ha sido directo: "Quién no es capaz de gestionar su investidura no es capaz de gestionar el país. Al final ¿cómo puede decir que quiere volver a tener la confianza después de rechazar a la izquierda y a la derecha. Usted ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar".

Le acusa de intentar una investidura gratis

"Si no es capaz de gestionar su investidura cómo va a gobernar España". "Se le ha visto el plumero, después de tratar de ser investido por agotamiento", en referencia a su intento de conseguir gratis la investidura.

Pedro Sánchez ha rechazado esas acusaciones: "El pasado 28 de abril los españoles votaron un gobierno progresista que no dependiera de los independentistas. Lo que ha ocurrido es que ustedes no han asumido su responsabilidad". Y le ha reprochado a Casado el bloqueo del PP.

También la diputada Álvarez de Toledo ha tenido un duro enfrentamiento con la vicepresidenta en funciones, a la que ha acusado de haber representado durante estos meses "una comedia" en las negociaciones con la formación de Pablo Iglesias: "Ha sido una descarnada y cínica lucha para liquidar a sus socios progresistas con el dinero de todos los españoles. Ni cuando ganan las izquierdas son capaces de gobernar".