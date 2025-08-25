Ahora

Dos semanas desaparecido

Mañueco esconde a Quiñones, el consejero que aseguró tener "la mala costumbre de comer" mientras los incendios asolaban Castilla y León

El contexto El pasado 11 de enero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, justificó su presencia en la Feria Gastronómica de Gijón mientras su región ardía alegando que "tenemos la mala costumbre de comer". Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en público.

Han pasado dos semanas desde el inicio de la ola de incendios forestales que arrasó decenas de miles de hectáreas en León y Zamora, y también han pasado dos semanas desde que Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, justificó su presencia en la Feria Gastronómica de Gijón mientras su región ardía alegando que "tenemos la mala costumbre de comer".

A partir de ese día, Quiñones desapareció completamente de la esfera pública. Desde esas desafortunadas declaraciones, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, han asumido la gestión de la emergencia, dejando al consejero de Medio Ambiente sin competencias en la práctica.

De hecho, Quiñones ni siquiera ha asistido a las reuniones sobre el plan de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, una ausencia que Mañueco justifica alegando que prefiere que su consejero "se vuelque en la gestión del operativo".

Piden la dimisión de Quiñones

Mientras tanto, en la calle crece la crispación con Mañueco y Quiñones y se suceden las protestas para pedir que la Junta asuma sus responsabilidades, y el nombre del consejero es uno de los más pronunciados por los manifestantes, a quien miles de castellanoleoneses piden la dimisión.

La hemeroteca le persigue

A quiñones no solo le persigue su nefasta gestión de la ola de incendios. También lo hace la hemeroteca. En 2018 aseguró que "mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro". Unas declaraciones que, aunque son opuestas a la política de prevención que la propia Junta defiende ahora, han marcado la actuación del Gobierno autonómico en la última década en materia de prevención de incendios forestales.

No obstante, Mañueco le resta importancia a estas palabras ya que "fueron hace casi una década". "Ya no piensa así", aseguró el líder del PP de Castilla y León en Al Rojo Vivo el pasado 13 de agosto, dos días después del estallido de la polémica con Quiñones. Una defensa a ultranza que choca con su decisión de apartarle de la gestión de la emergencia.

