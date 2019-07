El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados reprochando al candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya dedicado sus dos horas de discurso para "no decir casi nada".

En sus 30 minutos de discurso, Casado ha reiterado su negativa a apoyar la investidura del líder socialista: "Eso no puede ser".

Reproches al discurso de Pedro Sánchez

En primer lugar ha comenzado destacando que "es muy difícil darle la réplica al candidato de la investidura, porque aparte de una macedonia de generalidades, se ha guardado todas las cartas bajo la manga".

Así, ha criticado que Sánchez no se haya referido a los independentistas ni a Podemos, "como si no existieran", cuando son sus socios: "A pesar de que ha pactado con ellos parece que ahora le da vergüenza mostrarlos en esta Cámara". Y ha añadido: "Les ha despachado con una especie de vises después de la verbena para ver si aún así conseguía su trato a favor".

"No sabemos si su pareja se ha quedado sin silla o si usted se ha quedado sin pareja de baile", ha continuado, proponiendo que se "debería alterar el orden del debate para que escuchemos al Iglesias y a los candidatos de Junts per Cat y Esquerra Republicana para saber por dónde va la investidura".

Pregunta al líder socialista si realmente quiere ser presidente

En su turno de réplica, Casado también ha aprovechado para hacer varias preguntas. "¿Señor Sánchez qué ha venido a hacer aquí?", ha señalado el popular, reprochando que "parece" que no quiera ser investido presidente. "Ha tenido 12 semanas, tres meses jugando al gato y al ratón y tenemos una sensación de no saber si usted quiere ser presidente del Gobierno", ha concluido.

"Ignora a sus socios y exige el apoyo de sus adversarios"

"Esto es una sesión de investidura no de impostura, no puede exigir todo a todos a cambio de nada, como si tuviese usted una mayoría absoluta, cuando tiene usted el resultado más exiguo que ningún candidato a la investidura haya traído a esta cámara", ha manifestado Casado, haciendo referencia a que "a sus socios habituales les ha ignorado y a sus adversarios nos ha exigido que no molestemos, que nos apartemos".

"¿Dónde están sus apoyos reales?"

El líder del PP ha interpelado a Sánchez: "¿Dónde están sus apoyos reales?, acusó al señor Iglesias de que iba contra la propia democracia después de que este le apoyara en diez diputaciones, diez capitales de provincia y en cuatro autonomías y sigue negociando en otras tres", ha recordado.

Después, ha atacado a los independentistas: "Con los radicales puede ser investido pero no puede gobernar". "¿Por qué está usted ocultando la grave realidad que tiene España en relación con el independentismo de Cataluña", ha criticado en este sentido Casado.

Reitera su negativa a apoyar la investidura con la abstención

Pablo Casado ha terminado citando los seis objetivos de Sánchez para recordarle que "son buenas propuestas, pero no hay un programa concreto de Gobierno que demuestre que usted tiene apoyos para ponerlo en práctica".

Por último, ha cerrado su intervención anunciando de nuevo que no apoyará la investidura de Pedro Sánchez. "Cuando decida dialogar con la mayoría de españoles podremos entendernos en las cuestiones de Estado", ha concluido.