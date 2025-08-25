Ahora

Pulseras de geolocalización a pirómanos: Feijóo propone medidas contra el fuego que ya dicta la Justicia

El contexto El líder del PP ha lanzado este lunes la idea de crear un "registro nacional de pirómanos condenados" por el que les obligarán a utilizar pulseras telemáticas de localización.

Este lunes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho balance de la ola de incendios que ha asolado España durante las últimas dos semanas, quemando alrededor de 400.000 hectáreas. Además de cargar contra el Gobierno, el líder de la oposición ha anunciado que llevará al Congreso 50 medidas para luchar contra los incendios.

Entre ellas, ha propuesto "atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente". De esta manera, el líder de la oposición ha planteado crear un "registro nacional de pirómanos condenados" por el que les obligarán a utilizar pulseras telemáticas de localización.

Sin embargo, esta propuesta, por novedosa que parezca, no aporta nada nuevo, ya que tanto el registro como la pulsera citados por Feijóo están recogidos en el ordenamiento jurídico.

En el caso de la lista de pirómanos, ya están contabilizados en el registro de personas con antecedentes penales. Además, en esa lista se pueden filtrar los delitos por los que está condenado cada ciudadano, por lo que se puede conocer el nombre y apellido de cada pirómano que tiene sentencia firme. Además, la policía dispone de sus propios registros.

Feijóo también ha propuesto geolocalizar a estos pirómanos con pulseras telemáticas, una medida que, igual que el registro, ya existe y está recogida en el Código Penal, que regula los supuestos de libertad vigilada, en los cuales se incluyen este tipo de situaciones. Sin embargo, su aplicación es residual.

Los datos desmienten a Feijóo

Tampoco son una gran aportación los datos que ha dado Feijóo respecto a la piromanía. De hecho, son falsos. El líder del PP ha asegurado que "el 80% de los incendios que se producen en España son intencionados", algo que la estadística desmiente. Según los datos oficiales, solo el 23,80 por ciento de los fuegos son intencionados, y de ellos, alrededor del 10% son provocados por pirómanos.

Lo que sí hay, según los expertos, es una mala gestión forestal y una nula política de prevención, especialmente en comunidades autónomas, como Castilla y León, que han recortado su presupuesto de prevención de incendios.

