El Govern de Illa cierra un acuerdo con los Comuns para su apoyo en los Presupuestos a la espera del 'sí' de ERC

El Govern y los Comuns han alcanzado un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se reunirán este jueves a las 11:00 horas en el Palau de la Generalitat para formalizar el pacto.

Las negociaciones para cerrar el pacto se han acelerado en los últimos días y horas, y se formalizará este jueves tras la reunión entre ambos líderes.

Las reivindicaciones de los Comuns pasaban por aumentar los recursos en vivienda, así como limitar las compras especulativas de vivienda, y mejoras en el transporte público y Rodalies, entre otras carpetas en las que han avanzado estas últimas semanas.

En materia de vivienda, los Comuns anunciaron este miércoles un acuerdo para aumentar en unos 100.000 euros anuales las ayudas al alquiler en Catalunya hasta 2027, para aumentar los hogares beneficiados en cerca de 50.000 cada año.

También alcanzaron un acuerdo en Rodalies, mediante el cual el Govern, a través de la empresa mixta de Rodalies, se compromete a asumir el traspaso de las líneas R1, R2 Sur, R3, R4 Nord y R16, además del compromiso de que la Generalitat haga obras en la red mediante encomiendas de gestión.

Por último, han acordado aumentar los recursos para la red de buses interurbanos, un cheque de 25 euros anuales para jóvenes para productos mensuales y otro para anticonceptivos, además de 100.000 nuevas becas comedor los próximos dos años.

Tras cerrar el acuerdo con los Comuns, el Govern tiene todavía que conseguir el 'sí' de ERC, formación con la que, formalmente, no han iniciado las negociaciones.

