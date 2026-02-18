El DAO acusado de violación sostiene que dimitió "nada más conocer la querella" y antes de que Marlaska le cesase: "No quiero perjudicar el buen nombre de la Policía"

¿Qué ha dicho? José Ángel González afirma en declaraciones a 'Y ahora Sonsoles' que la decisión de abandonar la dirección operativa de la Policía partió de él y no del Ministerio del Interior. Además, sostiene que lo hizo "por escrito".

José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, dimitió tras conocer una denuncia por presunta agresión sexual a una subordinada, para proteger el "buen nombre" del cuerpo y defenderse adecuadamente. En 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, González afirmó que renunció de inmediato y por escrito, negando que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le pidiera hacerlo. Marlaska, por su parte, asegura que desconocía la denuncia hasta un día antes y que su ministerio no encubrió nada. Anunció una investigación sobre otro mando policial acusado de coaccionar a la víctima.

El hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, sostiene que dimitió en cuanto tuvo constancia de la denuncia presentada contra él por una presunta agresión sexual a una subordinada para no perjudicar el "buen nombre" del cuerpo policial. Así lo detalla el propio González en 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, donde ha ofrecido sus primeras declaraciones tras abandonar el cargo.

"En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y, además, para poder defenderme en condiciones", alega el ya exdirector adjunto operativo de la Policía.

Al ser preguntado sobre si fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que le pidió que renunciase, González lo niega: "No, no, yo renuncié antes, ahora me tienen que cesar ellos". "Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito", ha añadido, asegurando que hay constancia de que fue él y no ningún alto cargo de Interior quien inició los trámites para su cese.

Marlaska defiende que "no sabía nada"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no conocía la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, "hasta ayer". En los pasillos del Congreso de los Diputados antes de entrar a la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha defendido que desde su Ministerio no han "tapado nada".

"No sabíamos nada hasta ayer, si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento, habría pedido la renuncia o habría procedido al cese inmediato (del jefe del DAO)", ha asegurado el ministro, que ha avanzado que se abrirá una investigación contra otro mando policial que la víctima denuncia que habría intentado coaccionarla para que no denunciara a González.

"Prueba de que no se sabía son las declaraciones del abogado de la víctima, que manifiesta que mantuvieron en secreto la denuncia hasta ayer. Si se hubiera tenido conocimiento, cualquier medio de comunicación se podría haber hecho eco, pero no se sabía nada hasta ayer", ha insistido Grande-Marlaska, que considera que "no había otra decisión" posible tras leer la querella.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.