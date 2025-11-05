Las otras mujeres de la vida de Juan Carlos I que define como "deslices sentimentales"

Sí, pero... Cita solo a dos y no las menciona de forma explícita. Se le olvida incluir a Gayá, pese a sus veranos en Marivent.

Las memorias del Juan Carlos I se han publicado en Francia este miércoles, pero han golpeado en España. Tituladas 'Reconciliación', tienen muchos apartados que están lejos de reconciliar a nadie.

En el libro habla de muchas mujeres de su vida, desde la reina emérita Sofía, a sus nietas, Leonor y Sofía o la reina Letizia, sobre la que no muestra especial simpatía. También habla de las 'otras mujeres de su vida', aunque solo admite dos infidelidades a las que se refiere como "deslices sentimentales".

El texto no incluye ninguna información explícita, ni siquiera dice el nombre de estas dos mujeres que fueron "deslices". Además, acusa a los medios de haberle "adjudicado una decena de relaciones extraconyugales".

Subraya que "la mayoría son completamente ficticias, como si mis lazos de amistad con el sexo opuesto fueran necesariamente relaciones sentimentales. Como si la amistad entre un hombre y una mujer no fuera posible".

Además, añade que se rio mucho "al leer que incluso me atribuían una relación con Lady Di en Palma". "Nada más alejado de la realidad. Ella me parecía fría, taciturna, distante, salvo presencia de los paparazzis" recalca.

Corinna Larsen

En otro párrafo reconoce que "una relación en particular, se hizo pública". El emérito afirma que fue "hábilmente instrumentalizada" y tuvo "graves consecuencias en mi reinado". En este sentido, habla claramente de Corinna Larsen.

En el libro da a entender que fue una debilidad de ser humano, pero que admite que "tuvo un efecto demoledor en los pilares fundamentales de su vida". Cabe recordar que la empresaria alemana saltó a la fama en 2012 después del accidente del monarca en Botsuana cuando estaba cazando elefantes.

Tras conocerse los detalles de lo ocurrido, que incluso implicó que Juan Carlos I pidiese disculpas, trascendió que Larsen era una aristócrata alemana, 26 años menor que él, y que el entorno cercano del emérito la conocía desde 2004.

Con el escándalo de la cacería llegaron un sinfín de polémicas en torno a esta relación: que estuvo cuatro años viviendo en el Palacio del Pardo con su hijo, el pago de 65 millones de euros del Ave a la Meca que le hizo el emérito.

Años después acabaron en los tribunales. En 2020, Larsen denunció al rey emérito por acoso, vigilancia ilegal y difamación entre 2012 y 2020.

Larsen ha hablado públicamente de su relación con Juan Carlos I. En una entrevista en 2020 dijo que estuvieron juntos "más de 30 años, mucho tiempo". Y contó que cuando empezaron, el monarca "había salido de una relación de 20 años con Marta Gayá o algo así".

"Eso me dijo entonces. Yo nunca la consideré una rival", apostilló.

Sobre Marta Gayá, el emérito no menciona nada en el libro. La aristócrata mallorquina, apodada por la prensa durante años como "la amiga entrañable del rey", le conoció en los años 80 en sus largos veranos en Marivent.

Bárbara Rey

El otro "desliz" del que habla el rey son sus 20 años de relación con Bárbara Rey. Se conocieron en 1977 y aunque su relación siempre fue vox populi, la confirmación oficial llegó el año pasado. Primero se publicaron fotos de los dos en una revista holandesa y, más tarde, audios privados de Rey.

Ella ha contado que al inicio de su relación no sabía "de sus andanzas" con otras mujeres, aunque luego se fue "enterando". No obstante, en una entrevista 'Y ahora Sonsoles' en 2023, expresó que si tenía confianza con ella "y me contaba cosas", seguramente también la haría con más mujeres.

Aunque matizó que seguramente eran dos o tres: "Marta, con todos mis respetos, y la extranjera".

