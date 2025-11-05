Ahora

EFICACIA POLICIAL

Golpe al crimen organizado en la Costa del Sol: detenidas 55 personas y desarticuladas siete organizaciones

El contexto En un mes los agentes de la Udyco han resulto un secuestro y dos tiroteos, así como han desmantelado almacenes de droga.

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al crimen organizado en la Costal del Sol, resolviendo en un mes un secuestro y dos tiroteos. Como resultado de estas operaciones han sido detenidos 55 delincuentes violentos y con un alto grado de especialización, así como han sido desarticuladas siete organizaciones criminales.

"Es más importante desarticular una organización y detener a 10 personas que coger 10.000 kilos de hachís", ha señalado Juan Antonio Sillero, jefe de la Udyco Costa del Sol, al tiempo que ha afirmado que de esta manera impiden que "vuelvan a traficar".

Del total de los detenidos, 10 fueron apresados tras secuestrar y retener durante días a un ciudadano que había sido asaltado en un aparcamiento de Marbella. Mientras que otros dos intentaron asesinar a dos ciudadanos suecos en Benalmádena el pasado mes de diciembre. La sorpresa de los agentes llegó cuando se dieron cuenta de que los criminales pertenecían a la misma organización. "Cada grupo, cada investigación comenzó en su momento de forma individualizada, pero a medida que fue avanzando la investigación nos dimos cuenta de que eran los mismos", ha explicado Sillero.

Los agentes también se han podido apuntar un tanto en la lucha contra el narcotráfico, puesto que han incautado casi nueve mil kilos de hachís y cocaína que los traficantes guardaban en zulos y material textil. Del mismo modo, han requisado 37 armas de fuego, hasta 150.000 euros en efectivo y 40 vehículos que usaban para transportar la droga.

Con estas operaciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han querido mandar un contundente mensaje: la Costa del Sol no es lugar para delincuentes.

