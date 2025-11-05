Las fuertes lluvias inundan Cáceres y avanzan hacia el resto del país con rachas de viento huracanadas

La jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, ha repasado en Más Vale Tarde la situación meteorológica de nuestro país, después de las fuertes precipitaciones que se han registrado en el oeste peninsular.

El exhuracán Melisa ha causado estragos en la mitad oeste del país, donde se han registrado importantes precipitaciones y fuertes rachas de viento. La peor parte se la ha llevado la provincia de Cáceres, donde han llegado a acumular entre 40 y 50 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado inundaciones. De hecho, en algunos puntos de la capital de la provincia el agua le ha llegado hasta la cintura a algunos de los viandantes que se han atrevido a salir a la calle, así como los coches se han quedado flotando.

La jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, ha explicado en Más Vale Tarde que esto se debe a una turbonada, es decir, "una línea de tormentas muy potentes que descargan con gran intensidad". Sin embargo, a pesar de la situación en Cáceres, también se han visto afectados otros puntos de la comunidad como Almendralejo, Monesterio o Valencia de Alcántara, en Badajoz. Además, en Extremadura también ha sido protagonista el viento, ya que se han registrado rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Situación en el resto del país

No obstante, Ivars ha remarcado que si durante la mañana las borrascas han estado centradas en el oeste del país, durante la tarde las lluvias han llegado al centro. Según ha detallado la meteoróloga, este fenómeno está vinculado a "una línea asociada al frente".

Algunas de las zonas más afectadas por el avance del exhuracán han sido Madrid o Castilla y León. En la capital, el viento y, sobre todo, la lluvia ha sorprendido a todas aquellas personas que paseaban por la calle. Del mismo modo, puntos de Castilla y León, como Ávila, Segovia o Valladolid, también han sufrido las descargas de Melisa.

En lo referente al mapa de avisos, Ivars ha señalado que todavía están en alerta muchas comunidades, pero que, precisamente, en Castilla y León, la situación ha mejorado, puesto que se han desactivado los de tormentas y tan solo quedan los de viento en el norte. Misma situación que en Extremadura, donde los avisos han pasado de naranja a amarillo.

Con todo, la meteoróloga ha centrado su atención en el sur de la península, en zonas de Cádiz como Algeciras o Tarifa, donde están sufriendo los estragos de "una tormenta estática potentísima", que se va a desplazar con el paso de las horas a zonas del este andaluz como Granada o Málaga.

