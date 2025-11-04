La cámara pilla a Javier Arenas (PP) vapeando dentro del Senado justo detrás de la ministra de Sanidad

El contexto El senador del PP ha sido grabado vapeando en pleno Senado, justo detrás de la ministra de Sanidad que impulsa la ley antitabaco. Una escena tan simbólica como surrealista que Mónica García ha resumido con ironía: "Esto parece una barra brava vikinga".

Una cámara del Senado ha dejado una de las imágenes más comentadas de la jornada parlamentaria: Javier Arenas, senador del Partido Popular, vapeando tranquilamente durante la sesión plenaria. Hasta ahí podría parecer un despiste. Pero hay un detalle que lo convierte en una escena de manual de ironía política: lo hace justo detrás de la ministra de Sanidad, Mónica García.

En el vídeo se ve al veterano dirigente popular sacar discretamente un cigarrillo electrónico, darle un par de caladas y exhalar vapor desde su escaño, mientras la ministra intervenía desde el banco azul. Todo ocurre con absoluta calma, como si se tratara de algo rutinario.

A su lado, una compañera de bancada del PP se da cuenta, le hace un gesto y Arenas, tras percatarse de la situación, guarda el vaper con naturalidad. Pero el momento ya había quedado registrado por las cámaras del Senado.

Arenas se defiende: "No estaba fumando"

Después de que las imágenes se hicieran virales, el propio Javier Arenas ha querido restar importancia al asunto y ha explicado a laSexta su versión. "Es un vaper, sí, pero no estaba fumando. Tengo costumbre de llevármelo a la boca como quien se lleva un boli, pero bajo ningún concepto fumaría en pleno, que no hay humo".

El senador del PP sostiene que no llegó a utilizar el dispositivo dentro del hemiciclo y que todo se trata, dice, de un "malentendido".

"Esto parece una barra brava vikinga"

La ministra de Sanidad no tardó en reaccionar al ver las imágenes. En declaraciones en los pasillos del Senado, Mónica García fue clara: "Me parece insólito. Es una muestra del PP en el Senado: esto parece una barra brava vikinga. Se saltan todo, los reglamentos, las instituciones. Arenas vapeando mientras yo hacía la pregunta…".

Poco después, García recurrió a su cuenta de X para lanzar un mensaje con tono de humor y crítica: "Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo? Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria."

El contexto: la nueva ley antitabaco

La imagen llega justo cuando el Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional. Entre otras cosas, prohíbe fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes, piscinas, marquesinas, campus universitarios e incluso en vehículos comerciales.

El texto también veta la venta de vapeadores de un solo uso por su impacto ambiental y por su atractivo entre los más jóvenes, y amplía las zonas sin humo con perímetros de seguridad de 15 metros alrededor de hospitales, colegios o parques infantiles.

Lo que se ha quedado fuera, por ahora, es el empaquetado genérico y la subida de impuestos al tabaco, aunque Sanidad no descarta recuperarlos más adelante en la tramitación parlamentaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.