La reina Letizia deslumbra con un espectacular vestido azul y una tiara rusa para recibir al sultán de Omán

La reina Letizia ha recibido al sultán de Omán con un espectacular look compuesto por un vestido largo azul y una de sus tiaras más llamativas.

Los reyes de España han ofrecido una cena de gala en el Palacio Real para recibir al sultán de Omán tras cancelar su última visita en mayo. La reina Letizia ha conquistado a todos con su espectacular look compuesto por un vestido azul cobalto de la marca 'The 2nd Skin' y una impresionante tiara rusa, de las más llamativas de su joyero.

"Es que cuando viene el sultán hay que sacar el joyero entero, ya no vale vestir de 'H&M'", afirma Alfonso Arús en el plató, que destaca que "hay que aparentar": "Hay que sacar lujo y poderío". "Mucho lujo y poderío, pero, como siempre, en el momento de sacar la fotografía vuelve a reinar el caos", explica, por su parte, Tatiana Arús, que enseña en el vídeo el momento en el que los reyes posan con el sultán de Omán y no saben dónde colocarse".

"La cara del rey Felipe lo dice todo", destaca la colaboradora de Aruser@s, que también afirma que el sultán de Omán se parece a un actor español: "Es Enrique Arce, por favor". "Es 'Arturito' de La casa de papel", insiste la colaboradora mientras el presentador bromea: "Pero ahora ha prosperado y es sultán".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.