Primeras imágenes de Juan Carlos I tras la publicación de sus memorias: su posible agenda estos días en Sanxenxo

El rey emérito ha evitado responder a las preguntas sobre la polémica publicación de sus memorias, tituladas Reconciliación', limitándose a decir que tiene "muchas ganas" de poder volver a vivir en España.

Juan Carlos I ha llegado a Sanxenxo coincidiendo con la publicación de sus memorias en Francia, tituladas 'Reconciliación'. El rey emérito estará en la localidad pontevedresa hasta el fin de semana para participar en una regata, si el tiempo lo permite. Aterrizó en Vigo y se desplazó a O Grove para comer con amigos, evitando hablar sobre su libro, aunque expresó su deseo de volver a vivir en España. Durante su estancia, se reunirá con su familia, incluida la infanta Elena, y participará en eventos relacionados con la regata. Está previsto que el domingo parta hacia Cascaes o Abu Dabi.

Juan Carlos I ha llegado a Sanxenxocoincidiendo con el revuelo que ha generado la publicación de sus memorias en la editorial francesa Stock. El emérito regresa a la localidad pontevedresa donde está previsto que permanezca hasta el fin de semana para participar, si la meteorología lo permite, en una regata.

El rey emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo en torno a las 12:30 horas. En solitario y sin ayuda de ninguno de sus hombres de confianza, el emérito ha bajado del avión con paso ligero y tras hablar con el personal en la pista, se ha subido al coche que lo esperaba.

Si bien esta visita podría ser una de las muchas que el ex monarca acostumbra ya a hacer a Galicia, en esta ocasión coincide con la publicación en Francia de sus memorias en las que, bajo el título 'Reconciliación', repasa "en detalle" tanto su vida privada como pública.

Tras su llegada, el emérito ha ido a comer a un restaurante en O Grove, en el que ya se le ha podido ver en otras ocasiones. Al lugar ha llegado sobre las 13:30 y ha permanecido allí hasta cerca de las 17:20 horas. En total, casi cuatro horas de comida con varios amigos.

Durante su primera aparición pública en España tras la publicación de su libro, el rey emérito ha preferido evitar hablar sobre este asunto, limitándose a responder a los periodistas para confesar que tiene "muchas ganas" de volver a vivir en el país.

A Juan Carlos I le espera una larga agenda hasta el domingo, que es cuando está previsto que abandone tierras gallegas bien para viajar hacia Cascaes, en Portugal, o bien para volver a Abu Dabi.

Entre sus citas, está previsto que se vea con parte de su familia, como por ejemplo la infanta Elena. Además, tiene varios actos correspondientes a esta última regata que se va a disputar el sábado. Esta será su última visita en 2026.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.