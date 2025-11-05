El rey Juan Carlos solo reconoce dos infidelidades a la reina: "Nada cambiará mis sentimientos hacia Sofi, ni siquiera algunos deslices"

El contexto Este miércoles 5 de noviembre se publica al fin, aunque en Francia, 'Reconciliación', las memorias del rey emérito, escritas por la autora francesa Laurence Debray. A España llegarán el 3 de diciembre, por Planeta.

Juan Carlos I ha querido contar él mismo lo que muchos han hablado sobre él: sus amorios. Lo ha hecho en el libro 'Reconciliación', escrito por la escritora francesa Laurence Debray, que se publica hoy en Francia y que a España llegará el 5 de diciembre, por Planeta. Unas memorias que ya, antes de su publicación, han dado mucho que hablar.

Unas memorias en las que Juan Carlos I mezcla su biografía personal con la historia reciente de España: la dictadura franquista, la transición democrática, el intento de golpe del 23F y los escándalos financieros que le llevaron a retirarse de la vida pública.

En 'Reconcialición', el emérito reconoce solo dos infidelidades y habla como nunca lo habíamos visto de la reina Sofia, con la que se casó en 1962 y a la que en todo momento llama 'Sofi': "Nada cambiará mis sentimientos profundos hacia mi mujer, Sofi, mi reina, ni siquiera algunos deslices", confiesa.

En este párrafo del libro, el rey emérito hace una oda a la reina Sofía, cuyos caminos, dice, se han separado al irse a Abu Dabi. Admite de ella que tiene una "nobleza excepcional" y que es una "gran profesional", aunque dice que no le gusta que se lo digan.

Confiesa Juan Carlos que se casaron enamorados, aunque al principio fue difícil la comunicación porque ella no hablaba español ni él tampoco manejaba entonces muy bien el inglés o el griego.

Eso sí, admite la petición de mano no fue para nada romántica, ya que simplemente en una habitación de hotel, le lanzó la caja con el anillo dentro y le dijo: 'Toma, agárrala'.

Hoy el rey lamenta que ella no haya ido a verle a Abu Dabi, aunque cree tener una razón de peso para no hacerlo: "Lamento amargamente que mi mujer no haya hecho el viaje para verme. Sospecho que no quiere enfadar a su hijo", escribe en su libro.

La relación con Corinna, un "error"

En cuanto a los que llama "deslices", el rey emérito se ha mostrado muy contundente en esta biografía: "Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales. La mayoría completamente ficticias", afirma, recordando que le han atribuido una relación con Lady Di falsa, de la que dice era "distante y taciturna".

Pero sí reconoce dos, y de una se arrepiente especialmente: "He tenido dos deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Fue hábilmente instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado", afirma.

"Esa relación fue un error del que me arrepiento amargamente. Puede parecer banal, pero hombres y mujeres han estado ciegos hasta el punto de no ver lo evidente", añade, señalando a la empresaria alemana Corinna Larsen, aunque en ningún momento la nombra.

Juan Carlos también siente las consecuencias que su relación con Corinna tuvo en su familia y en su reinado y cómo este asunto lo convirtió en una "presa fácil", pero dice, y así lo expone en sus memorias, que "fue un error del hombre" y que nunca afectó a sus responsabilidades con la Corona.

