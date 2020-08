Corinna Larsen anunció en marzo que denunciaría al rey Juan Carlos I por amenazas y acoso. Una demanda que finalmente ha interpuesto en los tribunales de Reino Unido también contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán.

Otro frente judicial para el rey emérito, podría provocar un conflicto diplomático entre España y Reino Unido, según ha explicado la periodista de Tribunales Beatriz Parera en 'Al Rojo Vivo'.

Parera ha indicado que la teoría de la empresaria alemana es que ha sido presionada, acosada y amenazada "para intentar evitar que hiciera pública determinada documentación que parece estar en su poder".

Según Larsen, el rey se pudo servir de los servicios del CNI, de hecho, en la demanda se refiere también a Sanz Roldán y habla de amenazas expresas que pudo remitirle éste a través de un correo electrónico que ha presentado ya ante notario.

Igualmente, también ha aportado una serie de SMS que al parecer se cruzaba con el rey bajo un pseudónimo.

Parera también ha indicado que Larsen habla de la intervención en uno de los pisos en los que vivió en Londres por parte de una serie de personas, en principio una cuadrilla de obreros, que, en su opinión, realmente eran miembros del CNI que trataban de localizar esa documentación.

Internacionalización de la cuestión

Sobre que se desencadene un conflicto diplomático si la demanda es admitida a trámite, Parera ha recordado que el rey emérito ya no es monarca ni jefe de Estado "por lo cual no tiene inmunidad a nivel internacional", a lo que hay que sumarle que don Juan Carlos ya no se encuentra en España.

"Con lo cual en principio tampoco podría hacerse ese intercambio que en principio suele darse entre países de quizás investigar unos hechos en el país de origen para después dar cuentas en el país donde se abre la investigación", ha indicado.

"Ahora mismo el rey emérito se encuentra en Emiratos Árabes y será allí desde donde tendrá que dirigirse a Reino Unido en caso de que quiera citarle y oirle como imputado", ha apuntado Parera, que ha destacado que la cuestión se sigue intercionalizando.

"Suiza es el país que más ha impulsado todo ese procedimiento vinculado con el blanqueo y el delito fiscal, en España estamos bebiendo de esa fuente Suiza y puede pasar lo mismo con Reino Unido", ha señalado Parera al tiempo que ha recordado que en Reino Unido se compraron algunas propiedades que según el fiscal Yvess Bertosa se compraron con un dinero fruto del blanqueo.