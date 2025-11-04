Nuevos detalles de las memorias de Juan Carlos I: dispara con bala y presume de dar "libertad a los españoles"

Los detalles En 'Reconciliación', la autobiografía que firma Laurence Debray, también aparecen fotografías de su colección personal que muestran momentos de sus vacaciones, junto a su padre, sus hijos y su mujer que acompaña con comentarios.

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación', se publican en Francia y prometen generar polémica. En ellas, el monarca reivindica su papel en la transición democrática española, afirmando que dio la libertad a los españoles y se define como "el único soberano con poder absoluto que ha garantizado la democratización de su país". Juan Carlos I reflexiona sobre su legado, lamentando no haber podido beneficiarse de la democracia que instauró. Destaca su discurso en Washington en 1976 como clave para la transición y su papel en la legalización del Partido Comunista de España, asegurando que su monarquía debía ser inclusiva y democrática.

"He dado la libertad a los españoles". Se trata de una frase, carente de toda modestia, con la que el emérito intenta rescatar su maltrecho legado en sus memorias que este miércoles se publican en Francia. laSexta ha tenido acceso a un libro que promete generar mucha polémica. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, que él mismo es "el único soberano con poder absoluto que ha garantizado la democratización de su país". En definitiva, y aunque sea desde la lejanía de los Emiratos Árabes, el emérito dispara con bala.

Unas autobiografía titulada 'Reconciliación' que arranca con una dedicatoria: "A mis padres, a mi hermano y mis hermanas. A mi mujer. A mis hijos. A mis nietos y a todos aquellos que me han acompañado en la transición democrática". Quizás por ello el título del libro.

En la obra, que firma Laurence Debray, también aparecen fotografías de su colección personal que muestran momentos de sus vacaciones, junto a su padre, sus hijos y su mujer que acompaña con comentarios sobre cada una de ellas. Imágenes a color, pero también en blanco y negro como es la de su boda con la reina Sofía.

Unos momento que el monarca ha querido reflejar, así como todos los temas que trata en el libro sin dejarse nada en el tintero. De hecho, comienza con la reflexión de haber "dado la libertad a los españoles, instaurando la democracia" de la que, sin embargo y a su juicio, no se ha "podido beneficiar". Incluso, va más allá y apunta al actual monarca, Felipe VI: "Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que los que decían ser amigos han desaparecido, me he dado cuenta que jamás he sido libre".

Una confesión que hace a raíz del importante papel que jugó, según el monarca, en la transición democrática tras la muerte del dictador Francisco Franco y es que se define como "el único soberano con poder absoluto que ha garantizado la democratización de su país, rápida y pacíficamente, sobre la mirada inicialmente sospechosa de observadores internacionales y de la mayoría de españoles". De momento, y parece que así seguirá, desde Zarzuela no hacen ningún tipo de comentario.

La democracia fue "un caballo lanzado al galope" y Juan Carlos I "el jinete"

En este sentido, en otro fragmento Juan Carlos I considera que el discurso que pronunció en el Capitolio de Washington en junio de 1976 fue clave para la transición democrática española: "Tenía un plan en mente y estaba dispuesto a pasar a la acción". "Ante esa audiencia de dignatarios estadounidenses prometí claramente la democracia a los españoles. Era la primera vez que pronunciaba públicamente ese compromiso. Sentí el orgullo y la fuerza de hacer esta promesa porque sabía que podía hacerla realidad a mi retorno a España", asegura el monarca.

A partir de aquel viaje, del que recuerda que también se trajo ayuda estadounidense, la transición se aceleró, Carlos Arias Navarro presentó su dimisión como presidente y pudo nombrar a Adolfo Suárez. Precisamente, sobre este último asegura que "encarnaba él mismo la reforma sin ruptura que pretendía lograr": "Gracias a su dinamismo, arrastró a toda España. Consiguió convencer a los franquistas de renunciar a ciertos valores", destaca.

Además, describe la transición democrática durante los años siguientes como "un caballo lanzado al galope" y a él mismo como "el jinete que la controlaba para impedirla que se fuera demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha, que cayera en un obstáculo", pero "sin poder detenerla". De aquellos años destaca el papel de Miguel Primo de Rivera -"el mismo que de joven me sacaba a la discoteca cuando estaba recluido cerca de El Escorial"-, que defendió la ley de reforma política y del que asegura que gracias a su apellido logró el apoyo de muchos legisladores franquistas.

La legalización del PCE de Carrillo

Por otro lado, también agradece que Franco firmara en 1969 un decreto que consideraba prescritos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939: "Entendí que Franco, que estaba a punto de nombrarme sucesor, no quería hacerme cargar con el peso de dramas de la Guerra Civil". Entre otras cosas, esa circunstancia facilitó que no se detuviera al líder comunista Santiago Carrillo a su regreso clandestino a España.

De hecho, el emérito considera "una etapa crucial" la legalización del Partido Comunista de España (PCE) en la que él aseguró haber jugado un papel importante. Antes de subir al trono, entró en contacto con Carrillo gracias a Nicolau Ceaucescu, el presidente de Rumanía, donde el líder comunista español solía pasar sus vacaciones.

A través de Miguel Prado y Colón de Carvajal, diplomático y amigo suyo, logró entablar contacto con el dictador comunista rumano y así garantizarse que el PCE mantendría una actitud favorable a su coronación, a cambio de la promesa de legalizar a todos los partidos políticos. "El mismo Franco estaba seguro de que mi monarquía no podía ser falangista. Me dijo: 'Yo no puedo hacerlo, usted hará la apertura". "Mi monarquía debía ser inclusiva, democrática, para instalarse de forma duradera en España. Sin el PCE, esta democracia no sería total", señala.

