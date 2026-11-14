Zelenski asegura que EEUU ha sugerido admitir a Ucrania en la OTAN si cede el Donbás

¿Qué ha dicho? El presidente ucraniano señala que está discutiendo "con los socios un paquete de seguridad integral" y admite que la decisión de ceder el territorio no le corresponde a él sino a la sociedad, aunque no rechaza de pleno la posibilidad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha revelado que durante negociaciones en Abu Dabi, Estados Unidos planteó por primera vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN si sus fuerzas se retiran del Donbás. Zelenski reafirmó que Ucrania no cederá territorio a "terroristas" y discutió con socios un paquete de seguridad que incluya garantías de la OTAN y la UE. Aunque no rechaza la idea de canjear territorio por ingreso en la OTAN, Zelenski enfatizó que la decisión dependería de la opinión pública ucraniana. Aseguró que una adhesión a la OTAN sería crucial para la seguridad del país, pero descartó aceptar un estatus neutral en la constitución, como exige Moscú.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha asegurado este sábado que durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi EEUU planteó por primer a vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN si sus fuerzas se retiran de las partes que aún controlan en el Donbás. "He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas", ha señalado.

"Los estadounidenses plantearon la pregunta: 'Y si Ucrania entra a la OTAN, ¿se retirará del Donbás?'. Fue la primera vez (que lo dijeron)", ha declarado en un encuentro con periodistas."Estamos discutiendo con los socios un paquete de seguridad integral que nos puedan ofrecer durante las negociaciones: garantías de seguridad específicas de la OTAN y de la UE, un ejército ucraniano fuerte -y esto quiere decir una cantidad apropiada de personal, armas, apoyo financiero por un periodo de tiempo- y el Plan de Prosperidad", ha agregado.

Con respecto a la posibilidad de canjear parte del territorio ucraniano por un ingreso en la OTAN, Zelenski ha señalado que no se trata de una decisión que le corresponda tomar a él, aunque no rechaza de plano la posibilidad. "Si la parte estadounidense nos confirma esto junto con los otros colegas de la OTAN, entonces pediré la opinión de nuestra sociedad, ¿aceptamos o no? Yo no tengo derecho de decidir a discreción. Pero necesitamos detalles, que todavía no están disponibles, y todo esto está siendo debatido ahora mismo", resaltó.

Se niega a la neutralidad

"Incluso si Ucrania aceptara esta opción, esto no implicaría que fuese a reconocer oficialmente la soberanía rusa sobre los territorios que han sido ocupados por las fuerzas de Moscú", ha dicho el presidente, que ha dejado entrever que sí podría aceptarla de facto.

Zelenski ha argumentado que una adhesión a la OTAN sería una garantía de seguridad importante debido a la cláusula de defensa colectiva, pero indicó que por el momento Washington había ofrecido sólo garantías "similares" a los artículos 4 y 5 de la Carta de la Alianza, lo que sin embargo no implica la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

Por otro lado, el presidente ha señalado que no aceptaría bajo ningún concepto la posibilidad de anclar en la constitución un posible estatus neutral de Ucrania, como reclama Moscú. "No estamos en la OTAN de todas formas. Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?", ha afirmado.

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