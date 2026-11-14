"Vivimos una triple crisis planetaria": varios jóvenes urgen a los políticos a pasar a la acción contra el cambio climático

¿Por qué es importante? En su viaje a la Cumbre del Clima, han pedido a la generación actual "que se ponga las pilas para no heredar un problema mayor". "Me preocupa que tiremos la toalla", apuntan.

Un grupo de jóvenes españoles ha asistido a la COP31, la Cumbre del Clima, para instar a los políticos a actuar frente al cambio climático. Estos jóvenes, que apenas superan los 20 años, buscan contribuir al cambio mundial. Olivia, estudiante de Ciencias Medioambientales, valora la COP como un espacio para compartir éxitos en la lucha climática. Participan en el programa Generación Clima, impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica. Ángel, responsable de Acción Climática, menciona la "desazón" convertida en activismo. Bea, estudiante de doctorado en Economía, confía en que su generación y la actual puedan evitar un problema mayor.

Varios jóvenes españoles han viajado a la COP31, a la Cumbre del Clima, para mandar un mensaje a los políticos ante el cambio climático. Ante un cada vez menor tiempo en una lucha en la que es el medio ambiente lo que está en juego.

Apenas superan los 20 años y, en su viaje a la Cumbre del Clima, buscan aportar su granito de arena para ayudar a cambiar el mundo. "Espacios como la COP sirven para que países que han invertido en proteger a la naturaleza compartan historias de éxito, que nos enseñan que luchar contra el cambio climático es posible", expone Olivia, estudiante de Ciencias Medioambientales, que comparte su preocupación por la opción de que se pueda "tirar la toalla".

Forma parte, como otros como Xian, del programa Generación Clima impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica, la Fundación Biodiversidad y el Consejo de Juventud. "Vivimos una triple crisis planetaria", apunta el científico ambiental.

Ángel, responsable de Acción Climática, habla de "desazón" y de "desesperanza": "Esto es algo que ha conseguido canalizarse en activismo y en movilizaciones".

Por su parte, Bea, estudiante de doctorado en Economía, tiene fe en su generación: "Creo que seremos capaces, pero también creo que la actual será capaz de hacer que no heredemos un problema mayor del que tenemos hoy".

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