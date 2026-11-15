Ada Colau llama a "subir la exigencia" al PSOE y a Pedro Sánchez: "Ha fallado en algo tan importante como vivienda"

¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno ha afirmado que "no hay que hacer lo mismo" en caso de que haya un Ejecutivo progresista tras las elecciones del 29N. En su programa, subir los impuestos a los más ricos: "Se lo pueden permitir".

Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, ha instado a aumentar la exigencia al PSOE y a Pedro Sánchez en un eventual gobierno progresista tras las elecciones del 29 de noviembre. Colau critica la gestión del PSOE en vivienda y resalta que Frente Amplio no tiene casos de corrupción. Se presenta como una fuerza clave para evitar un gobierno de derecha y extrema derecha, con la vivienda como máxima prioridad. Confía en que su partido, a la izquierda del PSOE, entre con fuerza al Congreso, y propone redistribuir la riqueza mediante impuestos a los más ricos para mejorar la educación, sanidad y pensiones. Además, destaca la importancia de reducir el precio de la vivienda para mejorar la economía familiar.

Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno por la formación Frente Amplio en las elecciones del 29 de noviembre, ha llamado a "subir la exigencia al PSOE y a Pedro Sánchez" en caso de un hipotético Ejecutivo progresista después de los comicios de final de mes. "Ha fallado en algo tan importante como vivienda, han pasado dos legislaturas", ha expuesto.

Así se ha expresado la exalcaldesa de Barcelona, que indica que en caso de lograr el apoyo del Parlamento "no hay que hacer lo mismo" que se ha hecho en estos años: "Hay que mejorar en cosas".

"Frente Amplio es más que Sumar. Tenemos cero casos de corrupción y en ese ámbito ninguna duda. Pero hay que subir la exigencia al PSOE y a Sánchez", ha insistido.

Y es que Colau se ve "siendo una fuerza determinante para que haya un Gobierno progresista" y evitar así uno "de derecha y de extrema derecha". La "máxima prioridad" que se marca, la vivienda. "Llevo 20 años luchando por el derecho a la vivienda. He hecho políticas que decían que eran imposibles", cuenta.

"Creo que tengo algo de credibilidad en decir que si yo me he comprometido con esto es para hacer todo lo que esté en mi mano para cambiar las reglas del juego", ha compartido.

"Mis adversarios son las derechas"

En ese sentido, a tenor de lo que dicen las encuestas, Colau ha afirmado que Frente Amplio es, a la izquierda del PSOE, la formación "que tiene más opciones de entra con fuerza al Congreso", haciendo alusión a lo sucedido con Podemos, Irene Montero y Gabriel Rufián: "Se les invitó a participar hasta el último momento, pero mis adversarios son la derecha y la extrema derecha".

En cuanto a las propias encuestas, la exalcaldesa de Barcelona confía en la remontada: "Hemos ido subiendo en intención de voto. El proyecto ha tardado en definirse, pero una vez se ha hecho la tendencia es al alza. Si llegamos a un 10%, que es razonable, pasamos de ocho diputados a 22 y además se los disputamos a Vox. Creo que Frente Amplio dará la sorpresa el 29 de noviembre".

Sobre el proyecto, ha sido clara: "Vamos a darle a la gente trabajadora lo que le vamos a quitar al que es más rico. Hay 33 personas milmillonarias en España. Les subimos los impuestos para invertir en educación pública, sanidad y en subir pensiones. Todo, redistribuyendo la riqueza".

"Hay un malestar social, se han hecho cosas bien como subir el SMI pero la economía de las familias ha empeorado y hay que dar una respuesta. Hay que atacar el precio de la vivienda, bajando tanto el alquiler como el precio a los que quieren su primera vivienda. Si bajamos el principal gasto de las familias se aumenta su capacidad adquisitiva", ha compartido.

Ante esto, ha hablado de la campaña 'Tax the rich': "Es que los que son más ricos paguen más porque se lo pueden permitir".

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