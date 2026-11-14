Pasajeros de EEUU denuncian no haber recibido información tras quedarse tirados en los aeropuertos: "Nadie sabe nada"

Los detalles Hasta un millón y medio de personas se han visto afectadas. Sus vuelos fueron desviados, retrasados o, directamente, cancelados. Las consecuencias han afectado a pasajeros de medio mundo.

Miles de vidas se vieron interrumpidas cuando el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos paralizó cientos de aeropuertos durante horas. Pasajeros frustrados esperaban sin información clara sobre la reanudación de vuelos. Una mujer relató que su vuelo, inicialmente retrasado, fue cancelado sin previo aviso. La falta de comunicación oficial dejó a muchos sin saber qué hacer. Algunos dormían en el suelo, mientras otros consideraban alternativas como viajar en coche. En el momento del cierre, unos 3.000 aviones sobrevolaban el país, afectando a miles de pasajeros. Este caos se debió a un supuesto fallo en las telecomunicaciones.

En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, se detuvieron en seco miles de vidas, después de que cientos de aeropuertos quedasen paralizados durante horas por el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos. "Esto empezó a las 14:00 horas, a las 20:00 nos subieron al avión tras retrasarlo y luego nos dijeron que el vuelo se había cancelado", ha expresado una mujer.

Dentro, los pasajeros esperaban, sin saber cuánto tiempo tendrían que hacerlo. "Nadie sabe nada porque la información que dan es que no saben si van a volver a salir los vuelos", ha señalado otra pasajera.

La información oficial, aseguran, no llega. "No he recibido ninguna información. La única que obtuve fue en la aplicación de transporte público, que decía que tenía un retraso de dos horas, pero no tengo Wi-Fi, ni datos, así que no sé nada de las actualizaciones y les preguntamos, pero no nos dan ninguna información", criticó una mujer.

Ante esta situación, muchos duermen en el suelo, mientras otros buscan formas de volver a casa. "Incluso he considerado la posibilidad de subirme al coche y conducir 15 horas, pensando que sería más seguro", reconoció una joven. Entre los miles de afectados hay niños y personas mayores que necesitaban atención.

Unos 3.000 aviones sobrevolaban Estados Unidos en el momento de la detención, y cada uno de esos aviones llevaba a cientos de pasajeros, sin contar con los que nunca pudieron despegar. "Íbamos a viajar a Las Vegas este fin de semana, así que teníamos un vuelo de Seattle a Los Ángeles que empezó a las 16:30 horas, después lo retrasaron a las 17:19 horas, después a las 19:00 y ahora son las 22:00 horas", subrayó una pasajera.

Así, miles de personas se han visto afectadas por este supuesto fallo en las telecomunicaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido