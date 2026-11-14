EEUU apunta al cambio del cableado de cobre a fibra óptica como origen de la parálisis de su tráfico aéreo

Los detalles Descartada la idea del ciberataque, el secretario de Transportes afirma que los problemas coincidieron con la modernización de la infraestructura. Según parece, un router se sobrecargó y transmitió datos desincronizados.

Un día después de una crisis aérea sin precedentes desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se vio obligado a detener todos sus vuelos, resultando en cerca de 6.000 cancelaciones. Descartado el ciberataque, se atribuyó el incidente a la actualización de cableado de cobre a fibra óptica. El secretario de Transportes, Sean Duffy, explicó que un router obsoleto se sobrecargó durante trabajos de mantenimiento de la empresa 'L3Harris', provocando datos desincronizados. Esto llevó a la paralización de vuelos durante cuatro horas, afectando a más de 10.000 aviones. Aunque la normalidad se está recuperando, persisten retrasos y cancelaciones.

Ha pasado un día después de que EEUU viviera una crisis aérea nunca vista desde el 11 de septiembre de 2001. El país se vio obligado a paralizar por completo sus vuelos con cerca de 6.000 cancelaciones. Ahora, descartada la idea del ciberataque, apuntan a que todo lo provocó una actualización del cableado de cobre a fibra óptica.

Según ha apuntado Sean Duffy, secretario de Transportes de EEUU, el incidente comenzó a eso de las 15:30 de la costa este estadounidense, coincidiendo con unos trabajos realizados por la empresa 'L3Harris', encargada de labores de mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica.

Durante esos trabajos, un router obsoleto se vio sobrecargado en el intercambio de líneas y comenzó a transmitir datos desincronizados.

Ante esto, EEUU ordenó paralizar todos los vuelos nacionales en EEUU durante unas cuatro horas, afectando entre retrasos y cancelaciones a más de 10.000 aviones.

Y es que en Estados Unidos hay un problema de modernización de sus instalaciones. Las torres de control tienen una media de 40 años y algunas incluso siguen operando con Windows 95.

"Comenzamos a tener inconsistencias en los datos de los radares y nuestra comunicación con los aviones, los TRACONs y los centros", cuenta Sean Duffy.

Se va recuperando la normalidad

El secretario de Transportes ha informado de que poco a poco se va recuperando la normalidad en los aeropuertos y afirma que "es seguro volar", aunque matiza que va a seguir habiendo retrasos y cancelaciones.

"Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", ha notificado en un breve comunicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido