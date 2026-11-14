Pasión, tensión y también diálogo: economía, vivienda, impuestos o salarios en el centro del primer debate electoral de laSexta

Los detalles Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox) abordaron y discutieron sobre diferentes temas en un ecuentro útil y democrático en el que se contrastaron ideas.

En el debate de laSexta, se abordaron temas clave como economía, vivienda, salarios, pensiones e infraestructuras. El ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, anunció la creación de una comisión técnica para estudiar el sistema ferroviario. Pablo Bustinduy propuso destinar 13.000 millones de euros a la red ferroviaria en lugar de infraestructuras aeroportuarias. El PP prometió construir un millón de viviendas en su primera legislatura, mientras que Frente Amplio abogó por el derecho a la vivienda. En cuanto a pensiones, hubo discrepancias sobre su sostenibilidad. El PP prometió aumentar el salario medio a 50.000 euros, y se debatieron impuestos y la propuesta de gravar a los mil millonarios. Vox criticó la gestión gubernamental en sanidad y vivienda, y señaló la inmigración como un problema.

Este viernes se vio en laSexta un debate en que se escucharon ideas. Se contrastaron medidas. Fue un debate útil y democrático. Cuatro temas, cuatro bloques divididos en los que se abordaron temas de economía, de vivienda, de salarios, de pensiones y de infraestructuras, entre otros para confrontar las posiciones de las cuatro principales formaciones políticas de este país.

Precisamente este último ámbito protagonizó la primera parte del diálogo con el ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, dando un anuncio: el de la creación una comisión técnica encargada de hacer un estudio exhaustivo del sistema ferroviario.

También se habló de inversión, como hizo el ministro Pablo Bustinduy: "Hay 13.000 millones de euros que están previstos para la ampliación de nuestras infraestructuras aeroportuarias. Nosotros creemos que esos 13.000 millones de euros deberían ir a la red ferroviaria".

Mientras tanto, el 'popular' Juan Bravo señalaba que no se trataba de "gastar más" sino "gastar mejor" mientras que José María Figaredo replicaba que "la inversión en infraestructuras en España ha caído".

Respecto a la vivienda también hubo opiniones de todo tipo. Desde el "en España cada vez hay más gente y menos casas" de Vox al "queremos que todo el mundo tenga derecho a tener una casa, no queremos que nadie tenga derecho a tener 100 y a vivir a costa del esfuerzo de los demás" de Frente Amplio.

Y, mientras Cuerpo defendía los decretos aprobados, desde el PP lanzaban esta iniciativa: "Vamos a construir un millón de viviendas en la primera legislatura".

Con las pensiones se vivió un cierto 'dejá vu' de las posiciones en estas últimas semanas. "Garantizamos que las pensiones se cobrarán sea como sea. Las pensiones, a día de hoy con su gestión, no son disponibles", apuntaba Figaredo.

En cambio, el Gobierno sustenta lo contrario: "Garantizar que las pensiones se van a ir actualizando con el IPC y garantizar que van a ser sostenibles".

Retribuciones a debate, como los salarios, donde el PP prometía que en dos legislaturas iba a subir el salario medio a 50.000 euros, una afirmación de la que Cuerpo dudaba.

Los impuestos también salieron a la palestra en el debate de laSexta. Aquí, Vox volvió a achacar al Gobierno que los habían subido, mientras que Cuerpo argumentaba que "el 90% del incremento de la recaudación se debe al crecimiento y a la buena evolución de las bases salariales, empleo y salarios".

Y desde Frente Amplio proponen "poner ese impuesto a los mil millonarios".

Por último, aunque no estaba en la lisa de temas, Vox habló de "una sanidad arrasada o de "una vivienda pública inexistente". Y, como causa de todas estas condiciones, por múltiples alusiones del representante de Vox otro tema fue "la promoción de una invasión migratoria" como el mayor problema en España.

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