La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita

Los detalles Según confirman fuentes de la Policía Nacional, se trata de una operación abierta por la Comisaría General de Información que se encuentra bajo secreto de sumario.

La Policía Nacional ha llevado a cabo un operativo contra el grupo neonazi Núcleo Nacional, registrando su sede y deteniendo a 14 personas por delitos de odio y asociación ilícita. La investigación, aún bajo secreto de sumario, ha resultado en la detención de varios líderes del grupo y se esperan más arrestos. Los registros se han realizado en varios domicilios de ciudades como Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. La operación, dirigida por la Comisaría General de Información, está relacionada con disturbios ocurridos en Gijón en febrero. El grupo ya estaba bajo investigación por delitos de odio y desórdenes públicos en otras ciudades.

La Policía Nacional ha registrado este viernes la sede del grupo neonazi Núcleo Nacional. Según confirman fuentes de la investigación a laSexta, se ha detenido a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita, dentro de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.

Varios miembros de la cúpula del grupo neonazi han sido detenidos y fuentes de la investigación avanzan que van a producirse más detenciones. Junto a este registro se están produciendo otros registros de forma paralela en varios domicilios.

La Policía Nacional ha confirmado a través de su cuenta de X que el operativo está desplegado en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.

Según ha podido saber laSexta, la operación, abierta por la Comisaría General de Información estaría relacionada con unos disturbios que hubo en Gijón en febrero de este año.

El grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones y altercados en ciudades como Madrid y Sevilla.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio.

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