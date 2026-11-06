Ahora

Bajo secreto de sumario

La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita

Los detalles Según confirman fuentes de la Policía Nacional, se trata de una operación abierta por la Comisaría General de Información que se encuentra bajo secreto de sumario.

Un ultra de Núcleo Nacional haciendo el saludo fascista Un ultra de Núcleo Nacional haciendo el saludo fascistaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha registrado este viernes la sede del grupo neonazi Núcleo Nacional. Según confirman fuentes de la investigación a laSexta, se ha detenido a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita, dentro de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.

Varios miembros de la cúpula del grupo neonazi han sido detenidos y fuentes de la investigación avanzan que van a producirse más detenciones. Junto a este registro se están produciendo otros registros de forma paralela en varios domicilios.

La Policía Nacional ha confirmado a través de su cuenta de X que el operativo está desplegado en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.

Según ha podido saber laSexta, la operación, abierta por la Comisaría General de Información estaría relacionada con unos disturbios que hubo en Gijón en febrero de este año.

El grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones y altercados en ciudades como Madrid y Sevilla.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda
  2. La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos
  3. El juez del caso Plus Ultra rechaza investigar a Zapatero por malversación, como solicitó Anticorrupción, por quedarse con las joyas
  4. La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 12 personas
  5. Wyoming comunica su jubilación desde el 'pico de la mesa': "Solo he tardado 71 años en conseguir tumbarme a la bartola"
  6. 'Ruega por nosotras', la España de los 80 que encerró a sus jóvenes en régimen de explotación: "Les hicieron pensar que eran culpables de haber nacido"