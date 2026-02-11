Grieta en el PSOE: Ferraz dice que "ni muertos" a la abstención para investir a Guardiola frente al alcalde de Mérida que le pide al PP "que llame y se siente"

La letra pequeña Fuentes socialistas aseguran a laSexta que "nadie ha llamado al PSOE" y que Guardiola "ha decidido apostarlo todo a un acuerdo con Vox", por lo que abstenerse no es una opción.

El PSOE y el Gobierno rechazan abstenerse para permitir que María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, gobierne tras la negativa de Vox a un gobierno del PP en solitario. Fuentes socialistas afirman que Guardiola eligió apostar por un acuerdo con Vox y debe asumir las consecuencias. El PSOE se presenta como alternativa al PP y no como su apoyo, descartando la abstención. La ministra Isabel Rodríguez reafirma esta postura. Sin embargo, el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, sugiere que el PP debería negociar con el PSOE si fracasa la investidura, aunque advierte que debe ser bajo condiciones socialistas.

Un no rotundo. Es la respuesta que el PSOE y el Gobierno dan ante una hipotética abstención que permita gobernar a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ante la negativa de Vox de permitir un Gobierno en solitario del PP.

Fuentes socialistas aseguran que "nadie ha llamado al PSOE" y que Guardiola "ha decidido apostarlo todo a un acuerdo con Vox". "Ella ha elegido y debe ser consecuente", añaden, en relación a las palabras de la presidenta extremeña hablando de que es "imposible" negociar con "este PSOE". De hecho, sostienen en Ferraz que el PSOE es "la alternativa al PP, no la muleta de la derecha", por lo que la abstención no es una opción.

El PSOE sostiene que la situación de falta de apoyos a la que se ve abocada ahora Guardiola es su responsabilidad por haber convocado unas elecciones que no eran necesarias. "Que tenga cuidado Guardiola, si la negociación se encalla en Extremadura, a lo mejor la que le sobre a Feijóo es ella", añaden a este medio las citadas fuentes.

Al respecto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha descartado por completo esta mañana en los pasillos del Congreso la vía de dejar gobernar a Guardiola en solitario. "Abstención, en absoluto", ha asegurado.

El alcalde de Mérida pide que Guardiola "llame y se siente"

Pese a las constantes negativas de Ferraz, el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, asegura que si fracasa la investidura de Guardiola por la falta de acuerdo con Vox, el PP debería llamar al PSOE y proponerle un acuerdo para negociar la abstención. "Que Guardiola llame y se siente con la segunda fuerza política, es lo más lógico y coherente", ha asegurado.

Pese a no tener responsabilidad orgánica en el PSOE de Extremadura, que actualmente está dirigido por una gestora, Rodríguez Osuna era uno de los hombres de máxima confianza del exsecretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que dimitió tras el batacazo de las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que su lista pasó de 28 a 18 escaños.

Ahora, el alcalde de Mérida abre la puerta a un posible entendimiento con el PP, aunque asegura que no debe hacerse "a costa de cualquier cosa", defiendiendo así que, si Guardiola quiere los votos del PSOE para superar la investidura, debe hacerlo asumiendo las condiciones que impongan los socialistas.

