Fiscalía pide a Igualdad bloquear 13 webs extranjeras que ofrecen vientres de alquiler

¿Por qué es importante? La acción busca defender el derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los consumidores frente a prácticas comerciales ilegales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Secretaría de Estado de Igualdad que impida el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que realizan prácticas ilegales de gestación subrogada. Estas diligencias, coordinadas con las Fiscalías de Madrid y Barcelona, se basan en denuncias de entidades privadas y públicas, con intervención del Defensor del Pueblo. Las empresas, ubicadas fuera de la UE, operan en países como Georgia, Ucrania, México y Estados Unidos. El Ministerio de Igualdad ha recibido el escrito y analizará el caso con la Abogacía del Estado, buscando cesar la publicidad ilícita de estas prácticas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que lleve a cabo medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada.

Según un comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.

Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan 'Sucesss-Maternidad Subrogada', 'Go4Baby', 'Tammuz Family', 'Circle Surrogacy', 'Growing Generations' o 'Surrogacy Beyond Borders'. La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado haber recibido el escrito de la Fiscalía, pero han recordado que, si bien el Instituto de las Mujeres tiene competencias para iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, no tiene capacidad administrativa para bloquear páginas webs.

"Igualdad ha recibido el escrito en la tarde de hoy [en referencia a este miércoles] y mañana [en referencia a este jueves] lo analizará con Abogacía del Estado, que desde hace más de un año está trabajando intensamente en este asunto en vía judicial", han subrayado desde el ministerio.

Asimismo, el departamento dirigido por Ana Redondo ha asegurado que el Instituto de las Mujeres ya puso en conocimiento de la Abogacía del Estado la existencia de publicidad de servicios de gestación subrogada en cuatro empresas para que ejerciera acciones por vía judicial para la cesación de dicha actividad.

El ministerio ha defendido que en los últimos años ha demostrado "un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva". Concretamente, las fuentes han apuntado que el año pasado se realizaron dos "actuaciones clave" en este sentido: el Gobierno modificó la instrucción para hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler y el Instituto de las Mujeres elaboró un informe sobre identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad.

