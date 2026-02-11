Rufián esgrime el "apoyo popular" para su proyecto de izquierdas: "Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista"

¿Qué ha dicho? Preguntado por si ha hablado con Oriol Junqueras o con alguien de ERC acerca de este proyecto, Rufián ha ironizado diciendo que comparte con él "un montón de grupos de WhatsApp y es súper activo".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, afirma contar con un "alto porcentaje de apoyo popular" para explorar una alianza de fuerzas de izquierda. En el Congreso, expresó sorpresa por la reacción ante esta idea, que ha defendido durante mucho tiempo. Rufián considera necesario actuar frente a "200 diputados de la derecha y la ultraderecha", aunque admite no tener apoyo político, pero confía en el respaldo popular. Defiende que hay múltiples formas de lograrlo sin renunciar a las siglas. Además, destaca que representar a personas de diferentes regiones no lo hace menos catalán ni independentista. Rufián bromeó sobre su comunicación con Oriol Junqueras, indicando que comparten numerosos grupos de WhatsApp.

"Creo que algo hay que hacer y sería negligente no hacerlo. ¿El qué? Se lo dejo a gente que es muchísimo más inteligente que yo y, sobre todo, que manda más que yo. Al final, lo que digo es algo que creo humildemente que está en la calle: que algo hay que hacer porque, si no, nos comen por los pies", ha explicado a los periodistas tras su intervención en la Cámara Baja.

Para Rufián, "no es ninguna locura" asegurar que hay que hacer algo "frente a 200 diputados de la derecha y la ultraderecha". "Quizá tengo un 0% de apoyo político, pero quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular", explica. Para llevarlo a cabo, defiende que hay "mil maneras de hacerlo". "Jamás he dicho el cómo; siempre he dicho que jamás he pedido que nadie tuviera que renunciar a sus siglas. Jamás", recalca.

Preguntado por el hecho de que sea él quien intente crear este espacio conjunto de izquierdas, Rufián considera que las siglas "no bastan frente a lo que viene". "Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista; me hace más normal y más útil. Y quien crea lo contrario, creo que se equivoca. No voy a rajar de nadie, porque además es que a casi todos los conozco y les tengo un respeto enorme. La realidad de los números caerá por su propio peso y la gente cada vez tiene más miedo", expone.

Por último, Rufián ha bromeado al responder si ha hablado con Oriol Junqueras o con alguien de la dirección de ERC acerca de este proyecto. "Comparto con Junqueras un montón de grupos de WhatsApp y es superactivo", ha ironizado antes de marcharse de la Cámara Baja.

