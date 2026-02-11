Ahora

Ayuso, más ultra que nunca

De la defensa a ultranza de Israel a hablar de México como una "narcodictadura": los parecidos razonables entre los discursos ultras de Ayuso y Trump

Los detalles En su discurso ante el 'club MAGA', la presidenta madrileña ha copiado buena parte de las proclamas con tintes xenófobos de Donald Trump hacia los países latinoamericanos.

Con un infame discurso de cuatro minutos repleto de contradicciones. Así ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se plegaba ante Donald Trump otorgándole a Estados Unidos la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por ser "el faro del mundo libre". En ese vídeo, en el que se ha dirigido a los asistentes del encuentro del 'club MAGA' en la mansión del líder republicano en Mar-a-Lago (Florida), Ayuso ha pronunciado unas palabras que perfectamente podrían ponerse en boca de Trump.

Uno de los aspectos que más ha copiado Ayuso de la retórica belicista de Trump ha sido su ataque a aquellos países del continente americano que no están alineados con Washington, a los que ha definido como "dictaduras", metiendo a México en el mismo saco que a Cuba o Nicaragua.

"Que pronto Cuba, Nicaragua y otro países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden; destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad", ha pedido Ayuso en su ponencia ante los líderes de la ultraderecha estadounidense.

Estas palabras copian de forma casi literal los discursos más duros de Trump, que ha asegurado que "México está gobernado por los cárteles" pese a ser una democracia reconocida como tal por todos los organismos internacionales. La presidenta madrileña también ha celebrado "con júbilo cada paso que Estados Unidos da delante en defensa de su hispanidad". Una defensa de la hispanidad que, para Trump, ha consistido en llamar "narcotraficantes", "criminales" o "violadores" a los migrantes procedentes de países latinoamericanos.

Pero este movimiento no es nuevo para Ayuso, pues lleva años navegando en el mismo barco que el trumpismo. Así lo demuestra el hecho de que el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, sea el predecesor de Trump en la dichosa Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

También lo demuestra la presencia de la líder del PP madrileño en la campaña electoral del ultraderechista Daniel Noboa en Ecuador, al que ya había recibido previamente con honores en la Real Casa de Correos.

Pero si algo une a Trump y Ayuso es que ambos viven genuflexos ante Israel. Así lo demuestra la foto que este mismo miércoles se ha hecho el presidente estadounidense con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca y los frecuentes guiños de la mandataria madrileña, que asegura que en Europa echará de menos al país hebreo "cuando tengamos un problema de islamización masiva".

