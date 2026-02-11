El riesgo de inundaciones obliga a movilizar a la UME en Ciudad Real y pone en aviso a 13 municipios

Los detalles En la zona de El Robledo se concentran actualmente las mayores dificultades de la provincia debido a las lluvias intensas y al desembalse del pantano de la Torre de Abraham, que se encuentra al máximo de su capacidad.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegará en municipios cercanos al río Bullaque, especialmente en El Robledo, debido al aumento del caudal por lluvias intensas y el desembalse del pantano de la Torre de Abraham. Esta medida, solicitada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y autorizada por el Ministerio de Defensa, busca evacuar animales y realizar tareas preventivas. El centro de operaciones se establecerá en Alcoba. La movilización responde a la previsión de que el río siga creciendo, y la UME ya se ha sumado al operativo, junto a Infocam, Tragsa y ayuntamientos locales. La región ha elevado el Plan de Protección Civil a Fase de Emergencia en Situación Operativa 2, permitiendo el uso de recursos extraordinarios.

El despliegue se realizará aguas abajo del embalse de la Torre de Abraham, donde existen varias explotaciones agrícolas en las que será necesario evacuar animales ante el riesgo de inundación, además de realizar tareas preventivas. Por otro lado, según ha indicado la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, el punto de encuentro y distribución de la UME se establecerá en la localidad de Alcoba, desde donde se coordinarán las actuaciones logísticas.

El ámbito de intervención se centrará aguas abajo de la Torre de Abraham, en una zona en la que se pretende garantizar una respuesta organizada ante el incremento del caudal. Fernández ha apuntado que la movilización se ha llevado a cabo por prevención ante la previsión de que el nivel del río siga aumentando en el Valle del Bullaque.

En la zona ya están actuando efectivos de Infocam, trabajadores de Tragsa, así como los propios ayuntamientos afectados, que han levantado diques de contención para evitar que el agua alcance viviendas y otras infraestructuras.

Según ha publicado la propia UME en sus redes sociales, unidades del Primer Batallón de Intervención ya han salido desde la Base Aérea de Torrejón para sumarse al operativo.

La activación se enmarca en la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de elevar, a las 12.05 horas de este miércoles, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) a Fase de Emergencia en Situación Operativa 2 para toda la región. Desde el pasado día 6, el plan permanecía en Fase de Alerta, Situación Operativa 1.

La declaración del nivel 2 permite movilizar recursos extraordinarios como la UME en cualquier punto del territorio afectado, en un contexto de lluvias persistentes y saturación de cauces que mantiene en alerta a varios municipios de la provincia de Ciudad Real.

