Gabriel Rufián, el mirlo blanco de la izquierda que llegaba al Congreso por "18 meses" para sacar impresoras, esposas y los colores a más de uno

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha evolucionado notablemente desde su llegada hace diez años, cuando su discurso era combativo y centrado en la independencia catalana. En sus inicios, se presentó con un tono poco convencional y frases contundentes, como su famosa intervención con una impresora para criticar la persecución política. A pesar de considerar el Congreso un "parlamento de un país vecino", ha permanecido una década en él. Recientemente, Rufián ha adoptado un enfoque más institucional y dialogante, buscando representar a un espectro más amplio de personas, sin abandonar sus principios independentistas.

El republicano aterrizaba en San Jerónimo en el momento más caliente del procés, asegurando que "como máximo" estaría "18 meses" en el Parlamento. Es decir, llegaba de forma puntual y con el claro objetivo de lograr una "futura república catalana". Se trataba de un punto que para él era un no negociable: "Yo soy un charnego y soy independentista", clamaba de aquella.

Entonces, su tono era poco convencional, pero sí muy combativo con frases como "saque sus sucias manos de las instituciones catalanas", aunque también irónica: "Señora vicepresidenta, espero que no me detenga", le espetó en 2017 a la 'popular' Soraya Saénz de Santamaría. No faltaría mucho para que convirtiera el hemiciclo del Congreso en un escenario con la famosa impresora: "Mire, esto es lo que están persiguiendo (...) Este es el cuerpo del delito", dijo con sorna en referencia al dispositivo.

Este, sin embargo, no es el único momento de Rufián que aún perdura en las memoria, como aquel en el que sacó unas esposas y dijo: "Ya sé que a algunos les encantaría verme con alguna de estas algun día". Todo en un espacio que no era su zona de comfort y el cual llegó a definir como "el parlamento de un país vecino". Y pese a ello, ha pasado una década en él.

Si bien lo ha hecho igual de directo y claro, ahora se le observa un tono más institucional llamando a "dialogar, hablar y negociar", pero también más dispuesto, por lo que parece, a quedarse más tiempo y a representar a más gente: "Representar a alguien de Algeciras a mi no me hace menos catalán ni menos independentista. Me hace más normal y más útil", subrayó este mismo martes en los pasillos de la Cámara Baja. En definitiva, un Rufián con una política más transversal y estratégica, pero sin dejar atrás sus siglas.

