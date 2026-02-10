Uno de los ex altos cargos de Ayuso investigados por los protocolos de la vergüenza dice que estaban incluidos en el plan de acción del consejero Escudero

La otra cara Al no ser público este plan de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al que ha hecho mención Carlos Mur este martes ante el juez, las acusaciones han pedido que sea aportado a la causa.

El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha declarado este martes ante el juez de la Plaza 37 del Tribunal de Instancia de Madrid que los denominados protocolos de la vergüenza estaban incluidos en el plan de acción que el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, presentó el 12 de marzo de 2020, que todavía no se ha hecho público.

Así lo han afirmado a laSexta fuentes presentes en la declaración como investigado de este ex alto cargo de Ayuso durante la pandemia. Una comparecencia, celebrada de forma telemática, en la que también ha explicado que al tanto de los protocolos estaban tanto Ruiz Escudero como Antonio Burgueño, ex asesor de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado y en relación con la medicalización de las residencias, Mur ha dicho que el 20 de marzo él mismo remitió un correo a Ruiz Escudero alertándole de que era "irrealizable", así como que desconce la razón por la que los residentes con discapacidades que requerían atención hospitalaria no fueron trasladados a ningún centro.

Además, en línea con lo que cuentan estas fuentes a este medio, en varias ocasiones el juez le ha preguntado por qué firmó los protocolos si no los había redactado y pensaba que eran discriminatorios. Preguntas a las que Mur ha respondido asegurando que lo hizo por la situación dramática que provocó la pandemia. Asimismo, Mur ha atribuido la primera redacción a una doctora del Gregorio Marañón y ha dicho que otra revisó ese protocolo.

Por todo ello, las acusaciones en la causa han anunciado que pedirán la aportación de ese plan de acción de la Consejería de Sanidad que dirigía Escudero, así como que estas dos doctoras declaren ya sea como testigos o como investigadas.

Si bien también estaban citados a declarar como investigados este martes el exgerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca, y el sucesor de Mur al frente de la Coordinación Sociosanitaria de la región Francisco Javier Martínez Peromingo, no lo han hecho, puesto que el juzgado no ha podido localizarlos. De esta manera, no se les ha podido notificar la citación.

Cuestión que abordaba la abogada de las denunciante, Alejandra Jacinto, antes de la cita, y ante la que ha explicado que su parte ha comunicado sus domicilios para que puedan ser llamados a declarar de forma efectiva. Además, se ha mostrado esperanzada en que esta nueva investigación haga que Mur y Peromingo dejen de "pasarse la pelota" en relación con la autoría de los denominados 'protocolos de la vergüenza'.

