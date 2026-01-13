Un juzgado investiga la actuación de Ribera Salud en el hospital de Torrejón por presuntas irregularidades

¿Por qué es importante? Lo ha hecho un juzgado de Torrejón de Ardoz después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya unificado y remitido las denuncias interpuestas por estos hechos por el PSOE y el abogado Javier Flores.

Un juzgado de Torrejón de Ardoz investiga a Ribera Salud por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, tras unificar denuncias del PSOE y el abogado Javier Flores. La Fiscalía de Alcalá de Henares remitió la documentación al órgano judicial, considerando que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación. Las denuncias señalan manipulaciones para aumentar beneficios económicos en detrimento de los servicios sanitarios. El caso surgió en diciembre, cuando se filtró un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre estrategias para alcanzar un EBITDA elevado, priorizando pacientes más rentables sobre crónicos.

Un juzgado de Torrejón de Ardoz investiga ya la actuación de Ribera Salud en el hospital de Torrejón después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya unificado y remitido las denuncias interpuestas por estos hechos por el PSOE y el abogado Javier Flores.

Así consta en una decreto dictado el pasado 8 de enero, al que ha tenido acceso laSexta, en el que el Ministerio Publico archiva las diligencias y acuerda la remisión de la documentación al órgano judicial que investiga otras denuncias sobre los mismos hechos para que se unan al procedimiento. Según el Ministerio Público, los hechos pueden ser constitutivos del delito de prevaricación, entre otros.

La Fiscalía recibió una denuncia con documentación por parte del PSOE sobre una serie de irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, que siendo público está encomendado en cuanto a la gestión a la mercantil 'Torrejón Salud, S.A'. Estas irregularidades consistirían en "diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".

Posteriormente, según indica el documento, se recibieron nuevas denuncias que versan sobre los mismos hechos, presentadas por el abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo; otra denuncia anónima; y otra de la asociación El Defensor del Paciente. El juzgado que abre ahora la investigación es la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz.

Este caso estalló en diciembre, cuando se filtró un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que dejaba claro que el objetivo del hospital de Torrejón, centro público de gestión privada, tenía que ser "hacer interacciones hasta que al final pudieran alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones".

Esas "interacciones" eran, entre otras cosas, dejar de intentar reducir las listas de espera. Parte de sus estrategias eran captar pacientes no cápita, es decir, nuevos y también más rentables que los enfermos crónicos. Así lo contó un médico anónimo de ese hospital a laSexta: "La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera elijan nuestro hospital era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas en una proporción que a los médicos no nos parece adecuada porque deja menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos".

