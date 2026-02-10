Ayuso carga contra el Gobierno por la ley para dificultar las privatizaciones sanitarias: "Es insensato ir contra aquello que funciona"

Sí, pero No son pocas las polémicas generadas por la gestión privada de la sanidad en la Comunidad de Madrid como el reciente escándalo del hospital de Torrejón.

El Gobierno propone y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, carga. Todo ya una tendencia que se ha repetido este martes después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios. Una norma que sale del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García y que no ha gustado nada a la 'popular' madrileña.

"¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales?", se ha preguntado Ayuso durante un acto en Boadilla del Monte. De hecho, ha continuado acusando al Ejecutivo de querer "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione".

Más allá de defender que la región que dirige necesita mantener su modelo, con varios hospitales públicos concesionados a gestores privados, para hacer frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento, Ayuso no ha dudado en poner sobre la mesa la gestión de otras autonomías como Cataluña. En este sentido, ha criticado que allí se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas.

Incluso, ha llegado a hablar de la "absoluta obsesión" del Gobierno central con la Comunidad de Madrid, el cual, según dice, muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo".

Si bien Ayuso ha augurado que este anteproyecto de ley no saldrá adelante, también ha asegurado que "ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución": "Es insensato ir contra el empleo, contra la realidad y contra aquello que funciona", ha subrayado la presidenta, quien ha reclamado "respeto para Madrid" y para el modelo que sus ciudadanos han elegido "en las urnas", siendo este el de la "libertad".

No obstante, no son pocas las polémicas generadas por la gestión privada de la sanidad en la Comunidad de Madrid como el reciente escándalo del hospital de Torrejón que estalló por unos audios en los que se escuchaba a responsables del centro sanitario pedir alargar las listas de espera para aumentar el beneficio económico de la empresa. Un caso que ha llegado hasta los tribunales.

Precisamente este es uno de los cinco hospitales de titularidad pública y gestión privada que hay en la Comunidad de Madrid, la mayoría concesionados a Quirón. Se trata de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid); el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles); el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro); y el Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba).

