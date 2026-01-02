El Gobierno de Ayuso riega de dinero a Quirón y Ribera Salud: aprueba un pago extra de 500 millones de euros por su gestión de los hospitales públicos

¿Por qué es importante? Ayuso ha pagado, en sus seis años en el poder, 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud, que está en el punto de mira tras salir a la luz los audios de su CEO, Pablo Gallart.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado un pago de 500 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por la gestión de hospitales públicos, sin informar previamente en rueda de prensa. Según Cadena Ser, 106 millones se destinarán a rescatar tres centros de Quirón, y 36 millones adicionales irán a la Fundación Jiménez Díaz para 2026. Desde 2019, el Gobierno ha pagado 2.354 millones extra a estas empresas, alcanzando un total de 6.663 millones en seis años. Los hospitales de gestión privada han incrementado sus citas, ganando 200.000 anuales de pacientes de otros centros, mientras los públicos pierden pacientes.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Otro año más, en el último Consejo ha aprobado compensar con un pago de millones de euros a Quirón y Ribera Salud por su gestión de los hospitales públicos. Una decisión que se ha tomado sin que el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, informara de ello en la rueda de prensa posterior.

En concreto, según ha informado Cadena Ser, van a recibir un pago extra de 500 millones de euros. Entre las medidas aprobadas, está una especie de rescate de tres centros menos rentables de Quirón como son los de Valdemoro, Móstoles y Villalba. En total, destinarán 106 millones de euros para ellos.

Por otro lado, 36 millones de euros extra de cara a 2026 irán destinados a la Fundación Jiménez Díaz, según el citado medio, destacando que también se destina a este centro otros dos millones por un servicio de diagnóstico.

Lo cierto es que durante los primeros seis años del Gobierno de Ayuso (2019-2024), ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146), la empresa privada que está en el punto de mira tras salir a la luz los audios del CEO, Pablo Gallart, que durante una reunión pidió aumentar las listas de espera y seleccionar procesos rentables.

La factura total de esos seis años ha sido de 6.663 millones a repartir entre cinco hospitales públicos de gestión privada, lo que supone más de 1.300 millones al año.

Aumentan los pacientes en los hospitales de gestión privada

Los hospitales de gestión privada consiguen beneficios muchas veces gracias a los pacientes que llegan de hospitales públicos de otras zonas. La Comunidad de Madrid les paga por cada una de esas citas extra. A más citas, más dinero, y cada vez tienen más.

La red pública cuenta con una treintena de centros, mientras los hospitales de gestión privada son cinco. En cambio, estos cinco recibieron como promedio el 58% de las citas de pacientes de otros hospitales que decidieron cambiar de centro en 2022 y 2023, según las memorias del servicio madrileño de salud, que recoge El País.

Esto quiere decir que los centros públicos de gestión privada ganaron 200.000 citas anuales de pacientes que no eran suyos mientras los públicos perdían pacientes. En la última memoria del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) del 2024, Madrid ya no ha publicado estos datos de derivación.

De esta forma, lo que se sabe es que desde que Ayuso llegó al poder hace seis años, los hospitales de gestión privada han pasado de tener 185.000 citas en 2019, a más de 226.000 en el 2023.

