Mónica García responde a Ayuso tras hablar de la financiación autonómica como un "negocio corrupto": "Eso es lo que tiene ella con Quirón"

La ministra de Sanidad defiende que el nuevo modelo de financiación "da más millones del Estado a las CCAA" y pide que se destinen "a la sanidad y no a los millonarios y a Quirón".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno. Lo ha hecho calificando el nuevo sistema de reparto como un "negocio corrupto" que podría generar "problemas" a la Comunidad de Madrid para "financiar los servicios públicos".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido muy contundente con la líder 'popular' tras las acusaciones de corrupción lanzadas hacia Moncloa. "El negocio corrupto es el que tiene Ayuso con Quirón", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Además, ha querido dejar claro que los problemas de financiación de los servicios públicos madrileños no se deben a la falta de recursos estatales, sino a los recortes que la Comunidad de Madrid lleva años aplicando bajo gobiernos del PP.

"Madrid es la comunidad más rica y la que menos médicos y profesionales de atención primaria tiene", ha afirmado García. "Es la que menos destina a los servicios públicos y la que más destina a los millonarios", ha añadido.

"Son declaraciones falsísimas, porque se van a transferir más millones del Estado a las comunidades. Deberían destinarse a la sanidad y no a los millonarios y a Quirón", ha concluido Mónica García al respecto.

