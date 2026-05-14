Las imágenes de los héroes anónimos que ayudaron a salvar a una mujer y a su hijo de la casa de Barcelona donde explotó una bombona de gas

Los detalles Los vecinos pidieron escaleras a los negocios y al unir dos consiguieron bajar a varios vecinos afectados por la explosión de una bombona de butano en un barrio de Barcelona antes de que llegaran los bomberos. Entre ellos había un menor de 10 años y su madre.

En un acto heroico, vecinos de Barcelona rescataron a una mujer y su hijo tras la explosión de una bombona de gas en su vivienda, antes de la llegada de los bomberos. Utilizaron escaleras prestadas por negocios locales para alcanzar la ventana y salvarlos de las llamas. Entre los rescatados se encontraba un menor de 10 años y su madre, ambos con quemaduras graves. Un vecino, Jordi, escuchó los gritos de auxilio y ayudó en el rescate. La rápida acción de estos héroes anónimos fue crucial. Los Mossos han descartado que la explosión fuera provocada.

Los vecinos salvaron a la mujer y al niño que se encontraban en la casa de Barcelona donde explotó una bombona de gas. Antes de llegar los bomberos, acudieron con escaleras a rescatarles de entre las llamas. Hoy hemos visto las imágenes de esos héroes anónimos.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, la nube de humo negro dificulta ver la valentía de quien en mitad del caos salva la vida de este niño. Con una mano se apoya en la escalera, con la otra sujeta al pequeño hasta dejarlo en el suelo. Unos minutos de infarto con decenas de personas expectantes en la calle.

Una vecina cuenta que estaban gritando "hay un niño, hay un niño". Un hombre ayudó a bajar a varios vecinos afectados por la explosión de una bombona de butano en este barrio de Barcelona. Entre ellos había un menor de 10 años y su madre.

Y al otro lado, en la ventana, estaba Jordi, un vecino afectado de la finca. "Vi a la madre del niño quemada pidiéndome ayuda para su hijo: 'Elías está dentro'", cuenta Jordi. Así, relata, "empecé a bajar al niño y a la madre quemados".

Todo ocurrió muy rápido. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Así que los vecinos pidieron escaleras a los negocios: una la prestó el dueño de un restaurante de la zona, pero no era lo suficientemente larga para llegar a la vivienda. Así que buscaron otra y las unieron. Del hombre que subió por las escaleras y cogió en brazos al pequeño poco sabemos. Nadie en el barrio lo conoce.

Pero su actuación fue clave hasta que llegaron los bomberos. La mujer y su hijo siguen hospitalizados: el menor tiene heridas muy graves. Los Mossos han descartado que la explosión de butano fuera provocada.