Ahora

DIRECTO

Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

Incendio en Barcelona

Las imágenes de los héroes anónimos que ayudaron a salvar a una mujer y a su hijo de la casa de Barcelona donde explotó una bombona de gas

Los detalles Los vecinos pidieron escaleras a los negocios y al unir dos consiguieron bajar a varios vecinos afectados por la explosión de una bombona de butano en un barrio de Barcelona antes de que llegaran los bomberos. Entre ellos había un menor de 10 años y su madre.

Así salvaron los héroes anónimos a la mujer y a su hijo de la casa de Barcelona donde explotó una bombona de gas
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los vecinos salvaron a la mujer y al niño que se encontraban en la casa de Barcelona donde explotó una bombona de gas. Antes de llegar los bomberos, acudieron con escaleras a rescatarles de entre las llamas. Hoy hemos visto las imágenes de esos héroes anónimos.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, la nube de humo negro dificulta ver la valentía de quien en mitad del caos salva la vida de este niño. Con una mano se apoya en la escalera, con la otra sujeta al pequeño hasta dejarlo en el suelo. Unos minutos de infarto con decenas de personas expectantes en la calle.

Una vecina cuenta que estaban gritando "hay un niño, hay un niño". Un hombre ayudó a bajar a varios vecinos afectados por la explosión de una bombona de butano en este barrio de Barcelona. Entre ellos había un menor de 10 años y su madre.

Y al otro lado, en la ventana, estaba Jordi, un vecino afectado de la finca. "Vi a la madre del niño quemada pidiéndome ayuda para su hijo: 'Elías está dentro'", cuenta Jordi. Así, relata, "empecé a bajar al niño y a la madre quemados".

Todo ocurrió muy rápido. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Así que los vecinos pidieron escaleras a los negocios: una la prestó el dueño de un restaurante de la zona, pero no era lo suficientemente larga para llegar a la vivienda. Así que buscaron otra y las unieron. Del hombre que subió por las escaleras y cogió en brazos al pequeño poco sabemos. Nadie en el barrio lo conoce.

Pero su actuación fue clave hasta que llegaron los bomberos. La mujer y su hijo siguen hospitalizados: el menor tiene heridas muy graves. Los Mossos han descartado que la explosión de butano fuera provocada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Xi Jinping coincide con Trump en que Irán "nunca deberá tener armas nucleares", pero advierte que Taiwán es una línea roja: "Podría crear conflictos"
  2. El Hondius llegará el lunes a Róterdam, donde la tripulación será sometida a cuarentena
  3. El viaje a México y su coste cerca a una Ayuso que dispara contra todos: "Nosotros no viajamos con prostitutas"
  4. Florentino Pérez denuncia "una campaña orquestada" contra él tras la polémica rueda de prensa: "Solo he recibido felicitaciones"
  5. Vito Quiles, imputado por estafa por colarse sistemáticamente en el AVE Alicante-Madrid: Renfe acredita al menos 17 viajes fraudulentos
  6. Rihanna desvela los momentos de angustia que vivió durante tiroteo a su casa: "¡Nos están disparando!"