El director de la OMS elogia a Tenerife y al Gobierno con un reproche implícito a Clavijo: “Es fácil cerrar puertas, Tenerife eligió un camino distinto”

¿Qué ha dicho? Tedros Adhanom ha hecho pública una segunda carta abierta dirigida al pueblo tinerfeño tras la evacuación del crucero donde se registró el brote de hantavirus: "Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elogiado a Tenerife en una carta abierta por su respuesta a la crisis del brote de hantavirus en un crucero. Destacó la decisión de Tenerife de actuar con apertura y solidaridad, en contraste con el temor y la hostilidad comunes en tiempos de crisis. Agradeció al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a los ministros por su compromiso y eficacia en la operación. Aunque el presidente canario, Fernando Clavijo, criticó al Gobierno central por falta de lealtad, Tedros subrayó la dignidad y la solidaridad mostradas por Tenerife, prometiendo visitarla en el futuro.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha hecho pública este jueves una segunda carta abierta dirigida al pueblo de Tenerife, al que le dice: "Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis".

"Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto", ha destacado en un elogio a Tenerife y al Gobierno con un reproche implícito al presidente canario, Fernando Clavijo, a su retorno a Ginebra, desde donde dirige la organización sanitaria y tres días después de darse por concluida la evacuación del crucero donde se registró el brote de hantavirus.

Clavijo ha vuelvo a insistir este jueves en que el Gobierno autonómico "actuó con solidaridad y arrimó el hombro" ante la llegada del crucero, pero ha señalado que para eso también necesitaban tener "garantías" sobre la seguridad del operativo. En declaraciones a los periodistas en El Paso, La Palma, Clavijo ha vuelto a reprochar al Gobierno central "falta de lealtad institucional" y ha insistido en que "a Canarias nadie le preguntó" nada. Clavijo ha acusado asimismo al Ejecutivo de "ocultar información" y de "apartar a Canarias de la toma de decisiones".

Mientras, el director de la OMS ha resaltado: "Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto. Pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo 'sí'. Esa comunidad sois vosotros". Tedros ha aprovechado la ocasión para agradecer al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por haber honrado las obligaciones del Estado español de acuerdo al derecho internacional y de haber ido más allá con una actuación en la que hubo "cercanía, rapidez y esmero", según ha informado EFE.

También ha agradecido a los ministros de Sanidad, Mónica García; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por haber liderado la operación mostrando "un gran sentido de compromiso". Ha felicitado a las autoridades portuarias de Granadilla de Abona por "la ejecución impecable" de una operación tan compleja, así como a los equipos sanitarios que subieron al barco, los que estuvieron en los accesos del puerto y los que viajaron en los vehículos. Todos "hicieron su trabajo no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto", ha destacado.

El director de la OMS ha recordado también a los ocupantes del crucero, quienes llegaron cargados de miedo e incertidumbre, "y se marcharon llevando consigo algo que no esperaban encontrar en Tenerife: la dignidad de haber sido atendidos por personas desconocidas de vuestra comunidad".

El director de la OMS ha enfatizado que todo funcionó según lo previsto. "La evaluación del riesgo se mantuvo. Los protocolos funcionaron. El corredor sanitario resistió. La ciencia y la solidaridad actuaron de forma coordinada, como deben hacerlo", ha apuntado.

En un tono algo más personal, Tedros ha asegurado que le hubiera gustado conocer Tenerife en otras circunstancias y avanza que tiene planes de visitarla con su familia para descubrir la isla "como se merece, con calma, sin prisa". "En nombre de la Organización Mundial de la Salud, en nombre de los pasajeros que ya están en sus hogares y en nombre de las familias de todo el mundo que miraron a esta isla con esperanza: gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias", ha rematado el alto responsable de la sanidad mundial.

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