Ahora

Horas bajas en Moncloa

María Jesús Montero dice no haber visto "en la vida" a Leire Díez y la tacha de "chica siniestra"

Los detalles Además, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha considerado que la conocida como fontanera del PSOE se hizo "un Elsa Pataky" cuando organizó una rueda de prensa en un hotel para decir que no era "ni fontanera ni cobarde".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, interviene en el debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria, en el pleno que este jueves se celebra en el Congreso.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En la Copa de Navidad de Moncloa, como no podía ser de otra forma, ha estado presente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien la prensa le ha preguntado sobre la fontanera del PSOE Leire Díez. Interrogante que llega después de que la semana pasada fuera detenida en el marco de otra causa por contratos públicos bajo sospechosa.

Ante la pregunta y sin ningún tipo de duda, la también líder de los socialistas en Andalucía ha asegurado no haber visto en la vida a Díez. No obstante, Montero ha ido más allá al calificarla de "friki" o "chica siniestra". Además, ha criticado que "se marcó todo un Elsa Pataky" en aquella rueda de prensa, en la que desmintió vinculación con Ferraz y en la que sostuvo no ser "ni fontanera ni cobarde".

Además de ser investigada por una presunta trama contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y fiscales Anticorrupción como Ignacio Stampa, la Audiencia Nacional ha abierto una nueva causa a la ya exmilitante socialista. En esta ocasión, por cinco operaciones sospechosas a través de empresas públicas.

En este sentido, los investigadores hablan de que los implicados se habrían llevado casi 750.000 euros en supuestas mordidas en el marco de esas adjudicaciones precitadas. De ellos, el más cuantioso sería el rescate de Tubos Melilla, aunque también destaca el contrato por el que se llevó a cabo un derribo en un parque industrial asturiana. En definitiva, la trama había logrado diversificar su actividad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez insiste en agotar la legislatura e intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso: “No aceptamos lecciones de la derecha”
  2. Pradas insta a Mazón a contar qué "estaba haciendo" el día de la DANA: "Mi mayor error fue no pedirle que viniera al Cecopi"
  3. Interior cesará de forma inmediata al recién nombrado comisario de la Policía Nacional en Lleida condenado por acoso sexual
  4. Alvise Pérez habría pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas
  5. La borrasca Emilia deja numerosos rescates e inundaciones por todo el litoral mediterráneo
  6. Rosalía estrena el videoclip de 'La Perla', una de las canciones más escuchadas de 'Lux' desde su lanzamiento