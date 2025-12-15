María Jesús Montero dice no haber visto "en la vida" a Leire Díez y la tacha de "chica siniestra"

Los detalles Además, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha considerado que la conocida como fontanera del PSOE se hizo "un Elsa Pataky" cuando organizó una rueda de prensa en un hotel para decir que no era "ni fontanera ni cobarde".

En la Copa de Navidad de Moncloa, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, fue cuestionada sobre Leire Díez, exmilitante socialista detenida por contratos públicos sospechosos. Montero afirmó no conocer a Díez y la describió como "friki" y "chica siniestra", criticando su comportamiento en una rueda de prensa. Díez enfrenta una investigación por una presunta trama contra la UCO y fiscales Anticorrupción, y la Audiencia Nacional ha iniciado otra causa por cinco operaciones sospechosas a través de empresas públicas. Se estima que los implicados obtuvieron casi 750.000 euros en comisiones ilícitas.

En la Copa de Navidad de Moncloa, como no podía ser de otra forma, ha estado presente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien la prensa le ha preguntado sobre la fontanera del PSOE Leire Díez. Interrogante que llega después de que la semana pasada fuera detenida en el marco de otra causa por contratos públicos bajo sospechosa.

Ante la pregunta y sin ningún tipo de duda, la también líder de los socialistas en Andalucía ha asegurado no haber visto en la vida a Díez. No obstante, Montero ha ido más allá al calificarla de "friki" o "chica siniestra". Además, ha criticado que "se marcó todo un Elsa Pataky" en aquella rueda de prensa, en la que desmintió vinculación con Ferraz y en la que sostuvo no ser "ni fontanera ni cobarde".

Además de ser investigada por una presunta trama contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y fiscales Anticorrupción como Ignacio Stampa, la Audiencia Nacional ha abierto una nueva causa a la ya exmilitante socialista. En esta ocasión, por cinco operaciones sospechosas a través de empresas públicas.

En este sentido, los investigadores hablan de que los implicados se habrían llevado casi 750.000 euros en supuestas mordidas en el marco de esas adjudicaciones precitadas. De ellos, el más cuantioso sería el rescate de Tubos Melilla, aunque también destaca el contrato por el que se llevó a cabo un derribo en un parque industrial asturiana. En definitiva, la trama había logrado diversificar su actividad.

