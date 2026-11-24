Los detalles "Pasamos de cuatro declaraciones a una, con el ahorro que significa en cuanto a complejidad administrativa, burocrática y a la carga que tienen que soportar para sus obligaciones tributarias", ha defendido el ministro de Hacienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una rebaja de IRPF de 465 millones de euros para 2,6 millones de los autónomos y la puesta en marcha de un régimen especial de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el real decreto ley aprobado incrementa del 5 % al 10 % la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación, al tiempo que amplía el límite máximo de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, con efecto en el ejercicio 2026.

Además, el decreto -que incluye también la prórroga del impuesto bancario- prevé que la reducción por rendimiento neto de los autónomos que tributan por el régimen de módulos se amplíe del 5 % al 10 % en este ejercicio. Asimismo, se simplifica "enormemente" la gestión del IRPF en estimación directa, ya que se elimina la obligación de presentar pagos fraccionados para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y cuya cuota diferencial sea negativa o inferior a los pagos fraccionados realizados. Para aquellos que superen los 85.000 euros de facturación, el tipo del pago fraccionado se baja del 20 % al 19 %.

En el ámbito del IVA, el ministro ha explicado que se crea un nuevo régimen especial para pequeños autónomos y profesionales que facturen menos de 85.000 euros por el que ya no tendrán que presentar declaraciones trimestrales. En lugar de ello, estos autónomos presentaran una única declaración anual y abonarán tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre que calculará la Agencia Tributaria dividiendo entre cuatro la cuota del ejercicio anterior.

"Pasamos de cuatro declaraciones a una, con el ahorro que significa en cuanto a complejidad administrativa, burocrática y a la carga que tienen que soportar para sus obligaciones tributarias", ha defendido el ministro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido