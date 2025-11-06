laSexta habla con Vilaplana tres días después de declarar ante la jueza de la DANA: pide respeto y recuperar la normalidad

Entre líneas La periodista sigue afectada tras haber comparecido en sede judicial. Quiere seguir trabajando y mantenerse fuera del foco mediático.

Maribel Vilaplana ha sido una testigo clave en la investigación de la DANA por haber estado más de tres horas con Carlos Mazón durante el día de la tragedia. Ella siempre se ha mantenido hermética con lo ocurrido. Solo rompió su silencio a través de una carta, meses después de la catástrofe que dejó 229 muertos en Valencia.

La siguiente vez fue hace tres días, cuando compareció en sede judicial, visiblemente afectada por todo lo ocurrido. Este jueves, laSexta ha conseguido hablar con ella.

La periodista se encontraba en Paterna para dar un curso de comunicación. Aunque estaba dentro de las instalaciones, ha salido un momento al saber que el equipo de laSexta se encontraba fuera.

Ha pedido respeto y ha dicho que no dará declaraciones porque ya ha dado las explicaciones pertinentes en sede judicial. Vilaplana, que tuvo que ser atendida en el hospital por una crisis de ansiedad días antes de prestar declaración, todavía sigue afligida y afirma que solo busca trabajar y recuperar la normalidad.

Testigo clave

La periodista estuvo en 'El Ventorro' comiendo durante más de tres horas con Mazón el 29 de octubre de 2024 y su declaración era fundamental para conocer si el entonces president mostró algún tipo de preocupación por el temporal o dio alguna orden a la exconsejera, Salomé Pradas.

Vilaplana explicó que en ningún momento le habló de la DANA. También desmintió que Mazón hubiese estado incomunicado. Es más, aseguró que en un momento dado, empezó a recibir llamadas sin cesar, aunque no le escuchó hablar de lluvias, ni de alertas.

El expresident le pidió permiso para cambiarse de ropa delante de ella. Guardó la americana que llevaba de un acto al que había acudido por la mañana y sacó un jersey de la mochila, el mismo con el que horas más tarde fue visto en el Palau de la Generalitat.

Una vez terminada la comida, Mazón la acompañó al aparcamiento. Eran las 18:45 horas y para entonces, ya se había solicitado la intervención de la UME en Utiel, se habían producido inundaciones en distintos puntos de la provincia y la CHJ había informado de una brutal crecida en el barranco del Poyo.

En ese paseo hasta el coche, Vilaplana afirmó que el expresident estuvo tranquilo y que hablaron de fútbol. La jueza Nuria Ruiz, que lleva el caso, ya ha pedido el ticket al parking donde se despidieron, para esclarecer todos los detalles sobre la hora a la que ocurrió.

