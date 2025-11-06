La jueza de la DANA pide el ticket al parking donde Mazón se despidió de Vilaplana tras comer en 'El Ventorro'

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja.

El contexto La periodista, que declaró como testigo el pasado lunes, no conservaba el recibo del aparcamiento, por lo que la jueza ha requerido directamente a la empresa la hora de entrada y salida de su vehículo.

La jueza que lleva la causa penal de la DANA ha solicitado a la empresa del parking donde la periodista Maribel Vilaplana dejó su coche el 29 de octubre de 2024, un justificante de entrada y salida del vehículo. Esta solicitud se realiza después de que Vilaplana, que declaró como testigo, no conservara el justificante. La importancia de este ticket radica en que podría probar el tiempo que la periodista pasó con Carlos Mazón durante una comida el día de la DANA. Mazón aún no ha aclarado su paradero tras despedirse de Vilaplana en el aparcamiento. La jueza también ha citado a otros testigos relacionados con Mazón.

La jueza que instruye la causa penal de la DANA ha pedido a la empresa del parking donde la periodista Maribel Vilaplana dejó el coche el día de la tragedia, cuando comió con Carlos Mazón en 'El Ventorro', un "justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida, el día 29 de octubre de 2024, de su vehículo". Para ello le da un plazo de tres días.

Esta petición llega después de que Vilaplana declarase como testigo el pasado lunes. La magistrada le había requerido, a petición de una de las acusaciones, que llevara el justificante a esa comparecencia, pero la periodista no lo conservaba. Así, la jueza se lo pide directamente al parking, como ya tenía previsto en caso de que no lo tuviera.

La importancia de ese ticket radica en que supondría una prueba documental para acreditar el tiempo que Vilaplana pasó con el president el día de la DANA, cuando compartieron una comida de casi cuatro horas en el citado establecimiento, tras la que el president acompañó a la periodista al citado aparcamiento, situado a pocos minutos del restaurante, según acabó reconociendo su propio equipo en vísperas del aniversario de la catástrofe.

Mazón, sin embargo, sigue sin aclarar dónde estaba desde que se despidió de la informadora en el citado parking y hasta que los testigos le sitúan llegando, una hora en blancodespués, al Palau de la Generalitat. Para entonces ya eran las 19:55 horas.

Esta nueva resolución de la jueza Nuria Ruiz Tobarra llega también después de que este jueves acordase citar también como testigos al propietario de 'El Ventorro' y a varios altos cargos próximos a Mazón, que el mismo lunes anunció su salida como president de la Generalitat, más de un año después de su ausencia el día en que las riadas se cobraron la vida de 229 valencianos.

La declaración de Vilaplana

Durante su declaración como testigo, en la que se mostró muy afectada, Maribel Vilaplana detalló que su comida con Mazón se prolongó desde las 15:00 y hasta las 18:45 horas, aproximadamente. Según su testimonio, el president estuvo pendiente del teléfono en todo momento, pero no le comentó nada de la emergencia ni daba la impresión de tener prisa. También explicó que, tras la comida, la acompañó al aparcamiento y allí permanecieron aún un rato hablando de fútbol.

La periodista también defendió que no llegó a abrir el vídeo de las inundaciones de Utiel que le llegó por un chat familiar; contó que el president le ofreció un cargo en 'À Punt', que ella rechazó, y que se cambió la americana por un jersey en el mismo restaurante. A su vez, reconoció haber borrado todos los mensajes que se intercambió con el dirigente 'popular'.

