Trump amenaza con tomar acciones contra Nueva York tras la elección de Mamdani: deportaciones y retirada de fondos federales

El contexto El presidente ve como una amenaza la victoria de Mamdani, el alcalde más joven de Nueva York, inmigrante y musulmán.

Zohran Mamdani. ¿el diablo en EEUU? Donald Trump no se cansa de pintarle de rojo, como el diablo culpable de todos los males, en Nueva York y más allá. "Como país hemos perdido un poco de soberanía en Nueva York, pero nos ocuparemos de ello", declaró el presidente tras conocer la victoria de Mamdani en las elecciones a la alcaldía neoyorkina.

El populista presidente agita rancios fantasmas para meter miedo como la descomposición del país o incluso la llegada del comunismo. "Los demócratas están empeñados en convertir a EEUU en Cuba comunista y Venezuela socialista. Miami ha sido refugio para los que huyen de la tiranía comunista y pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen.", espetó.

También intenta volver en contra de Nueva York y su nuevo alcalde sus naturalezas decididamente multiculturales (tiene lazos familiares en Uganda e India), relacionándolos con pobreza y delincuencia desbocadas. Hasta ha amenazado con "arrestarle".

Sin embargo, el demócrata ha ensalzado que la Gran Manzana "seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, ahora, liderada por un inmigrante".

La Administración Trump ya ha puesto en marcha la maquinaria para impulsar medidas contra Nueva York, pero realmente podrá hacer menos de lo que dice.

Por ejemplo, sobre la retirada de fondos federales, puede recortar los milmillonarios fondos, hay una aportación mínima que el Gobierno central tiene que mantener por ley. Además, la aportación estatal supone solo el 6% del presupuesto del año que viene para la ciudad.

Con la ley en la mano, Trump tampoco puede deportar a Mamdani, aunque sí podría ordenar más redadas antimigrantes. O esa bravuconada de desplegar a la Guardia Nacional como ya hizo en California. Así que a los neoyorquinos, es Trump quien amenaza con puede amargarles la existencia.

