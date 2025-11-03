Los detalles que sobreviven al miedo y al borrado: llamadas, horarios y conversaciones que Vilaplana mantiene ocultos

Los detalles La periodista ha contado cómo vivió el 29 de octubre de 2024, ha admitido haber borrado mensajes por miedo, ha aclarado que nunca mostró a Mazón ningún vídeo de Utiel y ha asegurado que sus conversaciones durante la comida fueron únicamente de temas profesionales y del día a día.

Esta mañana, prácticamente a la misma hora en que Carlos Mazón anunciaba su dimisión, Maribel Vilaplana ha declarado ante la jueza de Catarroja como testigo. Durante más de cuatro horas y media, ha reconstruido paso a paso lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, el día en que la DANA azotó la Comunitat Valenciana.

Vilaplana ha confesado que borró todos los mensajes con Mazón y hasta su número de teléfono. Lo hizo tras recibir una llamada del president entre la 1 y las 2 de la madrugada, para hablar de lo que había ocurrido. "Durante la comida no nos enteramos de nada", ha dicho. También ha contado que Mazón la acompañó al parking, aunque no conserva el ticket.

El móvil que no paraba

La periodista ha aclarado que el teléfono de Mazón funcionaba perfectamente. Durante las tres horas que pasaron en un reservado de El Ventorro, el president atendía llamadas y mensajes constantemente, interrumpiendo varias veces la comida.

"Tanto atendía el móvil que saqué el ordenador para preparar una clase", ha contado Vilaplana, que da clases de comunicación. Las llamadas se intensificaron a partir de las 17:30, tanto que tuvo que interrumpir varias veces la tarea en la que estaban, redactando un discurso.

Sobre lo que hablaba Mazón, ha dicho que nunca mencionó DANA, Cecopi, lluvias ni barranco. Él se apartaba para hablar y ella no preguntaba. "Creo que no sabía nada. Si lo hubiera sabido, no podría haberme hablado con tanta normalidad", ha afirmado. Lo máximo que le contó: que venía de una reunión con los sindicatos.

El vídeo de Utiel que nunca abrió

Vilaplana ha desmentido que mostrara a Mazón un vídeo de inundaciones en Utiel. Lo recibió en un chat familiar, pero no lo abrió ni se lo enseñó. "Me atormenta no haber abierto ese link. Si lo hubiera visto, le habría dicho: ¡Ostras!", ha confesado.

Ha explicado que su expareja le envía muchos enlaces y noticias, y que por trabajo no suele abrirlos todos.

Cuando se enteró de lo que pasaba de verdad, le escribió de madrugada a Mazón para que se pusiera en contacto con ella. "¿Tú sabías algo?", le ha preguntado. Y él ha respondido: "Cómo iba a saber yo eso… Esto es muy gordo, muy grave".

El misterio del jersey

Vilaplana ha resuelto otro misterio: el famoso jersey de Mazón. Por la mañana apareció con chaqueta y corbata, y por la noche en el CECOPI con jersey. Ha explicado que el cambio ocurrió durante la comida, y que Mazón le pidió permiso para ponerse más cómodo. Esto aclara que no hubo cambios extraños durante la hora que quedaba por explicar.

De qué hablaron realmente

La periodista ha contado que durante la comida hablaron de temas triviales y profesionales: cómo pronunciar Consell, nombres para la televisión pública, antiguos presentadores, quién dirigirá À Punt, cursos para políticos… Nada de lluvias ni alertas.

Al salir, cuando Mazón la acompañó al parking (sobre las 18:30-18:45), hablaron incluso de la posibilidad de ir a un partido del Levante contra el Elche.

Ofertas y rechazo

Vilaplana ha dicho que Mazón le ofreció un cargo en À Punt y la posibilidad de dar cursos a altos cargos de la Generalitat. La periodista ha rechazado ambas propuestas: "No sé dirigir. No me gusta trabajar para políticos", ha confesado.

El miedo, el borrado y el arrepentimiento

Finalmente, ha confesado que, tras ver su nombre en los medios, sintió pánico y borró todos los mensajes. "Me considero una cobarde por haber tenido miedo. Me he convertido en la persona más triste del mundo. No puedo vivir toda mi vida con insultos. Es una pesadilla", ha contado.

Eso sí, ha aclarado un detalle clave: sí había cobertura en El Ventorro. "El móvil le iba perfectamente", ha dicho.

