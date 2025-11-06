Junts aprieta, pero no ahoga: anuncia bloquear la legislatura al tiempo que avanza su 'sí' a cinco medidas

Los detalles La formación catalana, pese a anunciar enmiendas a todas las propuestas del Ejecutivo, apoyará las leyes de movilidad sostenible, atención a la clientela, economía social y la del cine, además del decreto sobre la ley ELA.

Junts ha anunciado su decisión de votar 'no' a las propuestas del Gobierno, pero hay excepciones. Inicialmente, eran tres leyes pactadas, pero ahora son cinco, lo que suaviza su postura. La portavoz Miriam Nogueras indicó que presentarán enmiendas a todas las leyes del Gobierno, incluyendo los Presupuestos Generales. Sin embargo, Junts respaldará cuatro leyes y un decreto, destacando la de movilidad sostenible, crucial para recibir 10.000 millones de fondos europeos. Aunque afirman que estos apoyos no serán gratis, el Gobierno mantiene la mano tendida para el diálogo, mientras otros, como Fernando Clavijo, sugieren que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

Junts sigue en su ruptura con el Gobierno, ahora en forma de "bloqueo". Los de Carles Puigdemont han anunciado este jueves que van a votar 'no' a toda propuesta que venga del Ejecutivo, pero poco se ha tardado en encontrar excepciones. Empezaron siendo tres leyes que ya habían pactado, pero ahora son cinco las que apoyarán y ese bloqueo empieza a dejar de serlo con una formación catalana que está escenificando de muy buena manera el dicho popular 'aprieta, pero no ahoga'.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha explicado que su partido ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno y que hará lo mismo con las que lleve al Congreso en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

En números, esto implica que la formación independentista presentará enmiendas a la totalidad de las 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, pero no votará en contra de todas. De hecho, respaldarán cuatro leyes: la de movilidad sostenible, atención a la clientela, economía social y la del cine. Y por si fuera poco, también apoyarán el decreto de la ley ELA.

Un apoyo que, en el caso de la ley de movilidad sostenible, está justificado porque de su aprobación depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos. Aunque Nogueras ha avisado al Ejecutivo de que estos apoyos no serán gratis: "Nos las cobraremos".

Este movimiento de los de Puigdemont viene precedido del órdago que lanzaron al Gobierno. Uno al que el Ejecutivo no echó demasiadas cuentas. "No infravaloren la capacidad de diálogo y persuasión que puede tener este Gobierno", decía Pilar Alegría.

Tanto decir que viene el lobo, que viene el lobo, que Pedro y los suyos también se han buscado una frase recurrente para responder a todo lo que viene desde Junts, esta vez en voz del ministro de Economía, Carlos Cuerpo: "Nosotros vamos a seguir con la mano tendida". De hecho, este "bloqueo" de Junts tampoco intimida al resto de socios de la legislatura. "Tarde o temprano van a tener que negociar", apunta Aina Vidal, portavoz de Sumar en el Congreso.

Ahora bien, sí que hay otras voces que piden actuación por parte del Gobierno. "El presidente tiene que someterse a una cuestión de confianza", asegura Fernando Clavijo, presidente de Canarias.

No obstante, la estrategia del Ejecutivo parece que pasa por interpelar directamente a la formación catalana, a su voto negativo y a cómo afecta a los que dicen defender. Precisamente porque en juego está en estos momentos la reforma del permiso de duelo y paliativos.

"¿Van a ayudar ustedes a los trabajadores catalanes?", les ha interpelado directamente la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Lo que supone una pregunta clave para retratarlos en su "bloqueo".