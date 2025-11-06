Ahora

La reina Letizia destaca que la inteligencia humana es "irremplazable" frente a una IA que "bien utilizada puede ser muy útil"

Sí, pero... Pese a destacar la relevancia de la innovación humana, ha reconocido que la inteligencia artificial "es una herramienta en desarrollo que va a ser excepcional" si se le da un correcto uso.

La inteligencia artificial se está haciendo hueco en nuestras vidas con el paso del tiempo. Es algo que no se escapa ni a la vista de la reina Letizia, pero para la monarca, la inteligencia humana sigue siendo "irremplazable".

Así lo ha señalado en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño de las ediciones 2024 y 2025 que se han celebrado en El Pardo (Madrid), donde la reina ha explicado que los galardonados son "una gran cartografía de la excelencia" de España.

Letizia ha hecho entrega de 14 premios nacionales correspondientes a las dos últimas ediciones que reconocen a personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.

"España es muchas cosas de todo tipo, pero España sois también vosotros, mujeres y hombres con obras, trayectorias y inteligencias únicas, que habéis merecido que vuestro país os reconozca por innovar", les ha alabado la monarca. Por ello, ha mostrado su admiración por su gran labor que, a pesar de las dificultades, han continuado "con tanto entusiasmo, con energía y con esa gran inteligencia humana" que, ampliada con las herramientas oportunas, sigan transformando y mejorando las vidas de todos.

Eso sí, Letizia también se ha hecho eco de la presencia de la inteligencia artificial: "La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional, que bien utilizada, puede ser muy útil". No obstante, ha señalado que, por el momento la inteligencia humana sigue siendo "irremplazable".

